Knokke-Heist zoekt getalenteerde kinderen tussen 7 en 12 jaar voor promovideo

De gemeente Knokke-Heist maakt binnenkort opnames voor haar sociale mediakanalen en is daarvoor op zoek naar kinderen die het goed kunnen uitleggen. Is jouw kind een acteertalent en staat hij of zij graag voor de camera? Dan is dit een unieke kans.

“We zoeken vijf kinderen die elk hun favoriete plekjes in Knokke-Heist willen tonen. Een speelplein? Een leuk kidsproof adresje? Een toffe activiteit? Samen maken we een leuke selectie en tonen we aan de volgers van Knokke-Heist via Instagram, TikTok en Facebook wat er allemaal te beleven valt in onze fantastische gemeente”, zegt het gemeentebestuur. (MM)