Knokke-Heist zet op World Social Day sociale werkers in de kijker

Op dinsdag 21 maart viert de wereld World Social Work Day? Wereld Maatschappelijke Werkdag. In Knokke-Heist laten ze deze feestdag niet onopgemerkt voorbijgaan. Want wat sociaal werkers doen, doet ertoe. Elke dag maken zij voor veel mensen het verschil.

In Knokke-Heist beschikt men, samen met de collega’s van Regio Brugge, over een grote groep sociaal werkers. “De doelgroep van onze werkers is heel divers: nieuwkomers in Knokke-Heist, asielzoekers, mensen die in armoede leven maar even goed leerlingen en ouders die hun weg zoeken in het onderwijslandschap of inwoners van Knokke-Heist die niet weten hoe ze moeten overschakelen naar een goedkopere energieleverancier. Het takenpakket is elke dag anders maar bij de maatschappelijk werkers gaat het steeds om drie kerntaken: hulpverlening, dienstverlening en structurele taken”, klinkt het.

“Maatschappelijk werkers, of ze nu werken op de Jeugddienst, de dienst Welzijnsprojecten, die we kennen van vzw Kansenfonds of de Buurtambassadeurs of het Sociaal Huis, de hulpverlenrs van Knokke-Heist willen mensen ondersteunen tijdens hun meest kwetsbare momenten.”

Heb jij nood aan een precieze doorverwijzing, noodzakelijke administratieve of juridische ondersteuning of gewoon eens een luisterend oor? Dan ben je bij een sociaal werker aan het juiste adres. Zij fungeren als netwerker en verbindingspersoon. Zij zijn er om jou te helpen! Voor meer info:Infopunt Sociaal Huis, Kraaiennestplein 1 bus 1, 050 53 09 00, infopuntsociaalhuis@knokke-heist.be.

Infopunt zonder afspraak: Dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 11.30 en de derde dinsdag van de maand van 16 tot 18 uur. Andere momenten steeds op afspraak.