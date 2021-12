Knokke-Heist zet extra agenten in tijdens kerstvakantie door lockdown in Nederland

De politie van Knokke-Heist zet tijdens de kerstvakantie extra agenten in om een eventuele toestroom van Nederlanders beter te monitoren. Een preventieve ingreep, zegt korpschef Steve Desmet.

Door de lockdown in Nederland bestaat de mogelijkheid dat heel wat noorderburen naar onze regio’s komen afgezakt om te shoppen of op restaurant te gaan. “De extra agenten in het straatbeeld zetten we vooral in voor ‘crowd control’, als het effectief te druk zou worden”, aldus de korpschef.

Het gemeentebestuur roept ondertussen op om bij drukte een mondmasker te dragen. Hoewel het in de winkelstraten niet verplicht is, wordt het wel aangeraden als je bijvoorbeeld in een wachtrij staat. (MM)