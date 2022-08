Knokke-Heist wordt nieuwe eigenaar van leegstaand stationsgebouw

Opvallend nieuws uit Knokke-Heist: de gemeente heeft het leegstaand stationsgebouw in Heist gekocht van de NMBS. Kostprijs: 675.000 euro. Burgemeester Piet De Groote (GBL) liet enkele maanden geleden al verstaan dat er veel mogelijkheden waren en nu blijkt de gemeente effectief de nieuwe eigenaar te worden.

Dat het een uniek stukje vastgoed is dat eerder dit jaar op de markt kwam, was al langer duidelijk. Een grondoppervlakte van 948 m², drie verdiepingen + kelder en een totaal bruikbare oppervlakte van 1.560 m²: dat het stationsgebouw van Heist potentieel heeft, hoeft weinig betoog. Het gebouw dateert van 1951 en werd gebouwd op de plaats van het voormalige Koudekercke, waar Heist was ontstaan in de vroege middeleeuwen.

Voorwaarden opgelegd

De NMBS had evenwel geen intenties om nog te investeren in de gebouwen, waarop het tot een verkoop kwam. De nieuwe eigenaar moest er wel rekening mee houden dat de trein – ondanks het verdwijnen van het station – wél nog steeds blijft stoppen en vertrekken in Heist. De spoorlijn 51b Brugge-Knokke vormt dan ook het opvallende uitzicht aan de achterzijde. Ook legde het gemeentebestuur enkele voorwaarden op. Na de openbare markconsultatie en drie biedronden, blijkt nu dat Knokke-Heist het beste bod neerlegde: 675.000 euro.

Er moet nu nog met de NMBS een onderhandse verkoopovereenkomst opgesteld worden, die daarna ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Na het afsluiten van de onderhandse verkoopovereenkomst zal de authentieke akte binnen een termijn van vier maanden verleden worden door het Federaal Comité tot Aankoop in Brussel.

Nieuwe bestemming

Ondertussen kan het gemeentebestuur al nadenken over de nieuwe bestemming(en) van het gebouw. Momenteel liggen verschillende scenario’s op tafel. Denk aan een in- en outdoor skatepark, kantoren voor de wijkpolitie en preventiedienst, diverse vormen van all-weather infrastructuur, co-working en logies voor jeugd. “De verschillende denkpistes moeten nog grondig bestudeerd worden en uiteraard ook de investeringen om het gebouw te renoveren en aan te passen aan de nieuwe functies”, zegt burgemeester Piet De Groote, die wel overtuigd is van het potentieel.

“In combinatie met de feestzaal Ravelingen, het nieuwe geplande jeugdcentrum aan de overkant van de spoorlijn, de gerenoveerde schuur van ‘t Boerenhof en het nieuwe Koudekerkepark vormde het stationsgebouw nog onze missing link om het plaatje volledig te maken” zegt burgemeester Piet De Groote. “Op de site van het voormalige Koudekerke willen we een nieuwe recreatieve zone creëren die het sociaal-culturele en sportieve gemeenschapsleven van Heist een nieuwe boost geeft. Het treinstation zal daarin een heel centrale rol spelen.” (MM)