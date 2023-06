Knokke-Heist waarschuwt: respecteer de dresscode of je krijgt GAS-boete

In Knokke-Heist stellen ze hoffelijkheid op prijs. Het gemeentebestuur brengt daarom de bezoekers graag in herinnering dat het ontbloten van het bovenlijf en dragen van badkledij in Knokke-Heist op het openbaar domein, winkelstraten, pleinen… verboden is. Enkel op het strand en de zeedijk is het wel nog toegelaten. Zo is het voor iedereen aangenamer vertoeven in de mooie badplaats.

Deze bepaling, die is opgenomen in artikel 67/1 van de algemene politieverordening Knokke-Heist, is bedoeld om de openbare orde en het respect voor de lokale gemeenschap te garanderen. Inbreuken kunnen aanleiding geven tot een GAS-boete van maximaal 350 euro.