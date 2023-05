Knokke-Heist voert extra controles op sandwichborden en afmetingen van terrassen: “Stelden veel overtredingen vast”

Knokke-Heist gaat de komende maand extra controles uitvoeren op de inname van het openbaar domein. En dat blijkt nodig, aangezien heel wat handelaars de geldende regels niet helemaal respecteren als het gaat om de afmeting van het terras of het plaatsen van sandwichborden.

“Als gemeente zoeken we naar een evenwicht tussen beleving en beeldkwaliteit op het openbaar domein, de uitbating van de terrassen draagt hier ten volle aan bij, mits ze voldoen aan de opgelegde voorwaarden in de vergunning”, stelt het gemeentebestuur, dat nogmaals wil benadrukken dat de verkregen terrasvergunningen moeten nageleefd worden.

Boete voor wie niet luistert

“Bij een recentelijke rondgang werd vastgesteld dat veel terrassen niet meer binnen de vergunde afmetingen worden uitgebaat, maar uitgebreid worden waardoor een goeie doorgang voor voetgangers op bepaalde plaatsen moeilijk blijkt”, klinkt het. “Eveneens werd opgemerkt dat veel materiaal naast de terrassen wordt gestockeerd en er op veel plaatsen nog sandwichborden staan. Dit is echter niet in lijn met de afgeleverde vergunning. Het is namelijk verboden om sandwichborden te plaatsen. Ook materiaal plaatsen buiten de vergunde zones wordt niet toegestaan.”

En daarom zal Knokke-Heist in de maand juni een grootschalige sensibiliserings- en handhavingsprocedure houden, waarbij iedereen die een inbreuk maakt tegenover de algemene politieverordening of het terrassenreglement zal aangesproken worden. Bij een wederkerende inbreuk volgt een boete. (MM)