Knokke-Heist voert als laatste kustgemeente toeristenbelasting in: “Niemand zit erop te wachten, maar we zijn lang gespaard gebleven”

Knokke-Heist voert als laatste kustgemeente een toeristenbelasting in. Dat doen ze in de vorm van een jaarlijks forfaitair bedrag per slaapplaats. Hoeveel de uitbaters betalen, is afhankelijk van het soort logies. Ook wie zijn tweede verblijf verhuurt, zal de belasting betalen.

“Maar dan valt de tweede verblijfstaks wel weg”, duidt burgemeester Piet De Groote (GBL). Het is aan de uitbaters van toeristische logies om te beslissen of ze de toeristenbelasting doorrekenen in hun eigen verhuurprijs. Maar hoe zit het aan de rest van de kust? Een overzicht.

“We kiezen voor een jaarlijks forfaitair bedrag pér slaapplaats”

Een toeristenbelasting is niks nieuws. In quasi elke populaire toeristische stad of gemeente is dat reeds ingevoerd. In Knokke-Heist is dat momenteel nog niet het geval, maar vanaf 2024 komt daar verandering in. “We zijn één van de laatste kustgemeenten die zo’n belasting invoert”, weet burgemeester Piet De Groote (GBL). “Om het administratief eenvoudig te houden voor de uitbaters van toeristische logies, kiezen we voor een jaarlijks forfaitair bedrag pér slaapplaats. Een rechtstreekse toeristentaks, waarbij toeristen pér nacht een vast bedrag extra betalen, wordt het dus niet.”

Vanaf 2024

Of een verblijf in Knokke-Heist dan automatisch duurder wordt? Dat is aan de uitbaters om te beslissen. “Er is overleg gepleegd met zowel de hotel- als immosector. Natuurlijk waren er aanvankelijk wat bedenkingen, maar we hebben ervoor gezorgd dat de regels duidelijk zijn. Wie zijn tweede verblijf verhuurt zal bijvoorbeeld ook de toeristenbelasting moeten betalen, maar dan valt de tweede verblijfstaks wel weg”, zegt burgemeester Piet De Groote. Na overleg met de betrokken sectoren besliste het gemeentebestuur om de belasting op toeristische logies pas vanaf 2024 in te voeren. “De verhuurtarieven voor dit jaar lagen namelijk al vast”, duidt de burgemeester.

“Het kwam wel onverwacht omdat er nooit echt sprake van is geweest”

Concreet betalen uitbaters van een hotel, hostel of gastenkamerexploitatie jaarlijks een forfaitair bedrag van 125 euro pér slaapplaats. Voor een vakantiewoning is dat 250 euro. De minimumbelasting is vastgelegd op 1.000 euro per jaar. “Niemand zit natuurlijk te wachten op extra taksen”, zegt Stefan Vanhollebeke van Hotel Britannia en L’Hôtel Lugano. “Aan de ene kant kwam het onverwacht, omdat er nooit echt sprake van is geweest. Maar tegelijk beseffen we dat we er lange tijd van gespaard zijn gebleven.”

Laatste in de rij

Want Knokke-Heist blijkt effectief de laatste kustgemeente die een dergelijke belasting invoert. De Panne deed begin 2022 nog hetzelfde. De nieuwe belasting op toeristische logies geldt daar voor iedereen die een eigendom heeft die hij voor één of meerdere dagen verhuurt aan toeristen. Ook daar werd gekozen voor een jaarlijks forfaitair bedrag te betalen door de uitbaters. De gemeente raadde wel aan die door te rekenen aan de toeristen. Ook in Koksijde, Nieuwpoort, De Haan en Middelkerke ontsnappen uitbaters van toeristische logies niet aan een jaarlijks te betalen belasting.

Ophef in Blankenberge

In Blankenberge was er enkele jaren geleden dan weer heel wat ophef toen zo’n jaarlijkse toeristenbelasting werd ingevoerd – wat neerkwam op 650 euro per jaar per hotelkamer – maar ook daar is dat dus van toepassing.

De tarieven verschillen wel van gemeente tot gemeente. Zo betalen hoteliers in Bredene ‘maar’ 125 euro per kamer op jaarbasis.

In Oostende hanteren ze dan weer een ander systeem. Daar betalen toeristen en citytaks van 5 euro pér nacht pér kamer. Sinds dit jaar is dat tarief gestegen met zo’n 2 euro. “Die inkomsten vloeien rechtstreeks terug naar toeristische investeringen”, klinkt het daar. In Zeebrugge is hetzelfde systeem van toepassing. Daar ligt het tarief op 3,75 euro. (MM)