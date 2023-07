Knokke-Heist start met de opbouw van mobiele toiletten op Albert Verweeplein

Vanaf 20 juli kan je op het Alfred Verweeplein, tegenover het stadhuis, als de nood hoog is terecht in mobiele toiletten. De opbouw van deze toiletten is vrijdag 14 juli gestart. Met de komst van deze openbare toiletten speelt het gemeentebestuur van Knokke-Heist in op het gebrek aan deze faciliteiten op het openbaar domein.

De locatie voor het Alfred Verweeplein als cruciale as in de uitgaans-, shopping- en marktbuurt spreekt voor zich. Het doel is verder om de overlast door wildplassen aan te pakken en bijgevolg de gebruiksonvriendelijke urinoirs op de middenberm in de Lippenslaan te verwijderen.

Voor de plaatsing doet Knokke-Heist een beroep op partners OPC (Optimal Parking Control) en One Hundred Restrooms. Die laatste is sinds de oprichting in 2017 een toonaangevende expert op het vlak van zowel de bouw als uitbating van kwalitatieve toiletten. One Hundred Restrooms staat voor uniek design en een uitstekende service. Onder andere de luxueuze toiletten in de shopping stadsfeestzaal van Antwerpen zijn van hun hand.

Tijdelijke oplossing

De mobiele toiletten op het Alfred Verweeplein zijn een tijdelijke oplossing in afwachting van een definitieve realisatie in het parkeergebouw op het plein, uitgebaat door OPC en gepland voor begin 2025. De toiletten op het Verweeplein zijn bemand om de netheid te garanderen en toegankelijk van 15 juli tot en met 15 augustus en tijdens de Vlaamse schoolvakanties van 11 uur ’s morgens tot 3 uur ’s nachts. Buiten de schoolvakanties zijn de toiletten geopend op vrijdag van 18 tot 3 uur, op zaterdag van 11 tot 3 uur, op zondag van 11 tot 18 uur en op woensdag van 10 tot 12.30 uur. Er zijn drie damestoiletten, drie herentoiletten en een andersvalide toilet beschikbaar. Kostprijs is 1 euro. In ruil ontvang je als bezoeker een voucher met korting bij geselecteerde handelszaken.