Knokke-Heist staat dit weekend in teken van bevrijding door Canadezen: dit staat op het programma

In het weekend van 4 en 5 november staat Knokke-Heist volledig in het teken van de herdenkingsplechtigheden naar aanleiding van de bevrijding van de gemeente van de Duitse bezetting op 1 en 2 november 1944. Een overzicht van alles wat er te gebeuren staat.

Op zaterdag 4 november om 9 uur is er een korte ingetogen bloemenhulde aan het monument op het Verzetsplein. Op deze monumentale natuurlijke steenrots ter ere van onze plaatselijke verzetsstrijders zijn ook de drie insignes van de Canadese negende infanteriebrigade aangebracht: de Highland Light Infantry, de Stormont Dundas and Glengarry Highlanders en de North Nova Scotia Highlanders.

In aanwezigheid van een Canadees contingent Canadese militairen van de Nato-basis in het Nederlandse Brunssum speelt een piper er een lament en blaast een klaroenblazer er de Last Post.

Canadese herdenkingsmis

Om 9.30 uur is er de traditionele herdenkingsmis ter ere van de Canadese bevrijders in de Sint-Margaretakerk. De sfeervolle viering wordt dit jaar muzikaal opgeluisterd. “We proberen ieder jaar van dit intiem herdenkingsmoment in de kerk een warm en ontroerend even te maken”, licht mede-organisator Dirk Overstraete toe. “Ook dit jaar mag het publiek zich verwachten aan tal van intense kippenvelmomentjes.”

Daarna stappen de Canadese militairen, oud-strijders en alle sympathisanten op de bus richting Adegem voor een plechtigheid op de Canadese militaire begraafplaats.

Wandeltochten

Traditioneel wordt er in Knokke-Heist ook in het spoor van de Canadese bevrijders gewandeld tijdens het eerste weekend van november. De plaatselijke wandelclub WNZB staat in voor logistieke ondersteuning van de Canadese herdenkingswandelingen. Op zondag 5 november kan men deelnemen aan de 8, 14 en 19 km met vrije start tussen 9 en 14 uur. Verzamelpunt is het Alfred Verweeplein langs de Lippenslaan. De effectieve bevrijdingsmars van Hoofdplaat naar Knokke is een unieke wandeling langs dijken en polders in de voetsporen van de Canadese militairen tijdens hun bevrijdingsoperatie in oktober-november 1944.

Om deel te nemen is vooraf inschrijven noodzakelijk aangezien de wandelaars met bussen worden vervoerd naar de Scheldedijk in Nederland. De bussen vertrekken tussen 7.30 uur en 8.30 uur. Voor alle praktische inlichtingen surf naar www.wnzb.be.

Bloemenhulde op het Burgemeester Frans Desmidtplein

Op zondag 5 november om 16.45 uur is er ten slotte nog een beklijvende bloemenhulde op het Burgemeester Frans Desmidtplein, muzikaal opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia en de For Freedom Pipes & Drums. Daarna stappen de prominenten, de Canadese delegatie, muzikanten, pipers en deelnemers aan de Canadese Bevrijdingsmars op naar het stadhuis waar nog een slotceremonie plaatsvindt. (MM)