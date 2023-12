Knokke-Heist raadt gebruik vuurwerk op oudejaarsavond ten stelligste af

Knokke-Heist raadt af om tijdens oudejaarsavond vuurwerk te gebruiken. Dat doet het gemeentebestuur door de voorspelde rukwinden aan zee. Een expliciet verbod komt er niet, maar toch wordt het ten strengste afgeraden.

In Knokke-Heist is het gebruik van vuurwerk in principe enkel toegelaten mits burgemeestersbesluit. De aanvraag dient minimum twee weken voor aanvang schriftelijk gericht aan het college van burgemeester en schepenen. De burgemeester bepaalt dan de voorwaarden die nageleefd moeten worden. Een burgemeestersbesluit voor het gebruik van feestvuurwerk is echter uitzonderlijk niet vereist in de nacht van 31 december op 1 januari tussen 23 en 2 uur. Gezien de voorspelde rukwinden aan de kust raadt het gemeentebestuur het gebruik van vuurwerk toch ten stelligste af.

Voor wie toch per se vuurpijlen wil afschieten op oudejaarsavond, zijn de minimale voorwaarden dat je enkel wettig en veilig feestvuurwerk afsteekt, je de gebruiksaanwijzing volgt en de nodige voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen neemt. Het is te allen tijde strikt verboden om wensballonnen te laten opstijgen en/of Bengaals vuur te doen ontbranden.(MM)