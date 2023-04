Knokke-Heist plaatst mobiele toiletten op A. Verweeplein tijdens paasvakantie en je kan er drankje verdienen

In Knokke-Heist staan nog de hele paasvakantie mobiele toiletten op het Alfred Verweeplein. Wie regelmatig gebruik maakt van het sanitair, kan zelfs een drankje verdienen.

De sanitaire installaties waaronder ook een mindervalidentoilet zijn bemand en dagelijks geopend tussen 11 uur in de voormiddag tot 3 uur ‘s nachts. Naast het onderhoud door de toiletdames, worden de toiletten ook nog eens in de voormiddag en ‘s avonds grondig schoongemaakt door een poetsfirma. “Voor het gemeentebestuur zijn een optimale hygiëne en comfortabel sanitair voor de shoppers overdag en het uitgaanspubliek ‘s nachts immers een absolute prioriteit”, klinkt het. Een toiletbezoek kost 50 eurocent, maar je kan een ‘spaarkaart’ krijgen. Is die vol, dan heb je recht op een gratis drankje in één van de deelnemende horecazaken.

Na de paasvakantie worden de toiletten opnieuw verwijderd en volgt er een evaluatie van het project. Bedoeling is dat er later op het jaar permanent sanitair op het plein komt. De openbare urinoirs op de middenberm van de Lippenslaan zouden dan definitief verdwijnen. (MM)