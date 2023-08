Knokke-Heist plaatst grote led-schermen om te waarschuwen voor ontblote bovenlijven of luide muziek: “Verwachten heel veel volk”

Knokke-Heist bereidt zich voor op een zeer druk weekend. Door het voorspelde goede weer zullen wellicht heel wat dagjestoeristen verkoeling komen zoeken aan zee. Massa-events zoals Cirque du Soleil, het Internationaal Vuurwerkfestival, Zoute Beach Flower Festival en het Belfius Padel Summer Gala zullen bovendien dit weekend extra volk naar Knokke-Heist lokken. De gemeentelijke preventiedienst en de lokale politie zetten dan ook extra in op preventie en handhaving.

De reddingsdienst voorziet extra redders op de posten ter hoogte van het Lichttorenplein en aan de Duinbergenlaan. Ook het AGSO met partner Horizon Net en de gemeentelijke reinigingsdienst stellen alles in het werk om de netheid op straat, pleinen en het strand te blijven garanderen.

Activatie hitteplan

Vanaf 28 graden Celsius wordt bij de veiligheidsdiensten van Knokke-Heist het hitteplan geactiveerd. “Wij zetten zelf extra mensen in en hebben ook steun gevraagd van de federale politie”, kondigt korpschef Steve Desmet aan.

De politie zal onder meer de in- en uitstromen in het verkeer controleren. Politiepatrouilles op de zeedijk en in de stadscentra focussen zich ook op het wildparkeren.

Respect voor dresscode, rust en netheid

“We hebben de ervaring dat er op hete dagen ander publiek naar onze gemeente komt dan gewoonlijk”, zegt korpschef. “Het gaat om jongeren uit grootsteden en uit Noord-Frankrijk. Die nemen het niet altijd nauw met onze normen en waarden. Daar zullen we dus op toezien.”

In Knokke-Heist mogen bezoekers onder meer niet in ontbloot bovenlijf rondlopen in het stadscentrum. Wie dat wel doet, riskeert een gemeentelijke administratieve sanctie van 350 euro. Er kunnen ook GAS-boetes uitgeschreven worden voor lawaaioverlast. Bij het binnenkomen van de badplaats en op drukke punten in het stadscentrum worden bezoekers via elektronische borden attent gemaakt op de plaatselijke dresscode en aangemaand om het openbaar domein proper te houden. De preventiedienst zet drie ploegen jobstudenten en gemeenschapswachten in om in de stationsomgeving en winkelstraten de bezoekers te sensibiliseren de KH-etiquette strikt na te leven. (MM)