Knokke-Heist opent Tejo-huis

Op zaterdag 22 januari werd in Heist het 19de Tejo-huis in Vlaanderen officieel geopend door burgemeester Piet De Groote, schepen van Jeugd Astrid Mestdach en schepen van Welzijn Kathleen van der Hooft in aanwezigheid van de voorzitter van Tejo Vlaanderen Koen Browaeys.

Door de coronacrisis is er een sterke stijging van het aantal jongeren dat kampt met angst, eenzaamheid en depressieve gevoelens. Het team van Tejo Knokke-Heist is dan ook sterk gemotiveerd om mee een antwoord te bieden op de grote vraag in de jeugd- en geestelijke gezondheidszorg. Alle medewerkers van Tejo Knokke-Heist waaronder de therapeuten zetten zich vrijwillig in. Het Tejo-huis is gevestigd in de Vrièrestraat 22 te Heist. Tejo Knokke-Heist is elke maandag en donderdag open van 17.30 tot 19.30 uur.

Positieve ondersteuning

Een team van acht onthaalmedewerkers en zes therapeuten staat klaar om jongeren tussen 10 en 20 jaar een warm onthaal en positieve ondersteuning te bieden. Tijdens een kortdurend traject (tot 10 sessies) kunnen jongeren wekelijks of tweewekelijks begeleiding (therapie) krijgen. Tejo wil zo laagdrempelig mogelijk zijn en is daarom ook gratis, anoniem en open na de schooluren op een makkelijk bereikbare plaats.

Tejo Knokke-Heist is gestart met een communicatiecampagne via Facebook en Instagram om zich bekend te maken. Tejo Knokke-Heist doet, via het netwerk Huis van het Kind, ook een beroep op het jeugdwerk, de lokale gezondheidsdiensten en de scholen om jongeren naar Tejo Knokke-Heist toe te leiden. In alle lagere en secundaire scholen van Knokke-Heist en het VTI Zeebrugge werden de voorbije twee weken Tejo-huisjes verdeeld die gebruikt worden als informatiedrager voor de flyers en contactkaartjes. De Tejo-huisjes, naar ontwerp en uitvoering van Jacob Jan Vanmechelen (MyKH), zijn gemaakt naar het model van de cabines op het strand van Knokke-Heist. Tejo Knokke-Heist dankt ook de sponsors van het eerste uur die de opstart financieel mee mogelijk hebben gemaakt: Soroptimisten Knokke-Oostkust, Rotary Knokke-Oostkust, Kiwanis Knokke-Zoute en Bouwteam De Groote.