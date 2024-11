Knokke-Heist opent nieuwe atletiekpiste van 650.000 euro: “Past bij onze gemeente als sportbestemming”

Na bijna 30 jaar intensief gebruik heeft de atletiekpiste in Knokke-Heist een grondige renovatie ondergaan. De piste, oorspronkelijk aangelegd in 1964 en voor het eerst gerenoveerd in 1996, kreeg een volledige opknapbeurt, goed voor een totale investering van 650.000 euro.

De vernieuwde atletiekpiste is een belangrijk sluitstuk van het burgemeester Graaf Leopold Lippenspark. Deze site combineert uitgebreide sportfaciliteiten voor clubs met vrij toegankelijke sportmogelijkheden, zoals outdoor basketbal en fitness. Met ruime openingsuren – zeven dagen per week van 8 tot 22 uur – is de piste beschikbaar voor alle gebruikers, waaronder inwoners, tweedeverblijvers, toeristen, scholen en zelfs bedrijven. Clubs van buiten de gemeente zijn eveneens welkom.

Naast dagelijks gebruik wordt de piste ook ingezet voor bovenlokale sportevenementen, zoals de Trail Knokke-Heist die op zondag plaatsvond met meer dan 3.600 sportievelingen aan de startlijn.

Aantrekkelijkheid

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist is trots op deze nieuwe infrastructuur en bedankt de Vlaamse overheid, aannemer Sportinfrabouw en de sportdienst voor hun bijdrage aan dit project. “Deze piste zal niet alleen bijdragen aan een intensiever gebruik van de sportsite, maar ook aan de aantrekkelijkheid van Knokke-Heist als sportbestemming”, aldus het gemeentebestuur. De Vlaamse overheid ondersteunde het project met een subsidie van 133.000 euro, terwijl de gemeente Knokke-Heist zelf de resterende 79% van de kosten op zich nam. (MM)