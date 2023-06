Knokke-Heist onthult koepel Matuvu met ruim 2.000 glasraampjes op Albertplein

De gloednieuwe koepel Matuvu is een nieuwe blikvanger in Knokke-Heist. De glazen koepel staat centraal op het vernieuwde Albertplein en telt ruim 2.200 glasraampjes. De onthulling gaat woensdagavond gepaard met een klank- en lichtspel.

Het Albertplein was in de jaren vijftig de plek bij uitstek voor bekende gezichten. “Charles Aznavour, Edith Piaf, Frank Sinatra, Jacques Brel en Josephine Baker genoten er rijkelijk van hun aperitief. De afgelopen jaren boette het plein echter in aan charisma. Daar moet het stadsvernieuwingsproject Matuvu verandering in brengen”, klinkt het.

Het plein werd grondig aangepakt en kreeg ook een glazen koepel ontworpen door architectenbureau Philippe Samyn and Partners als blikvanger. Het gaat om een opmerkelijke constructie, want binnenin de koepel zijn er geen dragende structuren. Binnenin is er ruimte voor horeca.

In 2022 werden inwoners, tweedeverblijvers en bezoekers opgeroepen om hun uit de omloop gehaalde munten te doneren voor het Matuvu-project. De 11.000 verzamelde munten werden verwerkt in de tegels op het plein. Het plein zelf wordt na het zomerverlof afgewerkt. Tegelijk zal de horeca-uitbater starten met de binneninrichting van de koepel, gevolgd door de opening.

“Het Albertplein is een plein met een rijke historiek dat in de afgelopen honderd jaar naam en faam heeft verworven tot ver buiten onze gemeente- en zelfs landsgrenzen. Het plein werd aangelegd in 1908 en 1909 en onderging meerdere metamorfoses”, zegt burgemeester Piet De Groote (Gemeentebelangen). “Na 3 jaar werkzaamheden is het Albertplein 3.0 nu bijna afgerond. Het is een eigentijds ontwerp geworden waarbij iedereen zijn steentje bijdroeg. We zamelden oude munten in die verwerkt worden in het reusachtige zwart-wit bord. Zo wordt de nieuwe Place m’as tu vu echt een plein voor iedereen.”

Tijdens de zomermaanden kunnen omwonenden en toeristen meer te weten komen over het Matuvu-project in het infopunt op de Zeedijk, ter hoogte van het Albertplein.