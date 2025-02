Knokke-Heist niet langer duurste gemeente in Vlaanderen om huis te kopen, Menen blijft wel goedkoopste

Knokke-Heist was in 2023 nog de duurste gemeente om een huis te kopen, maar die eer gaat nu voor 2024 naar Sint-Martens-Latem in Oost-Vlaanderen. Dat blijkt uit een overzicht van Notaris.be.

De Oost-Vlaamse gemeente Sint-Martens-Latem heeft vorig jaar de titel heroverd van duurste gemeente van Vlaanderen. Een huis kostte er gemiddeld meer dan 900.000 euro, zo blijkt uit een overzicht van Notaris.be.

Knokke-Heist en Menen

Met een gemiddelde huizenprijs van 908.530 euro in 2024, is Sint-Martens-Latem de eerste Vlaamse gemeente die voorbij de kaap van 900.000 euro gaat. Knokke-Heist, die in 2023 nog de duurste gemeente was, belandde vorig jaar op de tweede plaats met een gemiddelde prijs van 895.429 euro voor een huis. Gevolgd door de Vlaams-Brabantse faciliteitengemeente Kraainem.

Voor appartementen was Knokke-Heist vorig jaar wél de duurste gemeente in Vlaanderen, met een gemiddelde prijs van 667.939 euro. Op ruime afstand volgen de Antwerpse gemeenten Brecht en Kalmthout.

Van de gemeenten waarvoor de gemiddelde prijzen in 2024 beschikbaar zijn, is Menen de goedkoopste. Dat geldt zowel voor een huis (gemiddeld 212.971 euro) als voor een appartement (131.406 euro).

Provinciaal niveau

Op het niveau van de Vlaamse provincies is Vlaams-Brabant het duurst voor een huis (gemiddeld 423.274 euro) en West-Vlaanderen voor een appartement (307.866 euro). Limburg is de goedkoopste provincie (gemiddeld 324.263 euro voor een huis en 256.376 euro voor een appartement).

De vastgoedbarometer van de notarissenfederatie verzamelt de verkoopcijfers en -prijzen op basis van gegevens uit de verkoopovereenkomsten die bij de notarissen worden ondertekend.

In 2024 vonden 202.081 verkopen van vastgoed plaats, een cijfer dat stabiel is tegenover 2023. Daarvan was ongeveer 68 procent de verkoop van een huis. De prijzen stegen in Vlaanderen en Brussel, terwijl ze daalden in Wallonië. Over heel Vlaanderen kostte een huis vorig jaar gemiddeld 367.140 euro en een appartement 277.338 euro.