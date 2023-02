Knokke-Heist neemt verbod op sterke drank in Ravelingen op in politieverordening

In feestzaal Ravelingen in Knokke-Heist is het vanaf nu bij politieverordening verboden om sterke drank te schenken tijdens fuiven en evenementen.

De maatregel stond al langer in het intern reglement, maar is nu dus ook opgenomen in de politieverordening van de kustgemeente. “Op deze manier kunnen we de maatregel effectief afdwingen”, zegt burgemeester Piet De Groote. “Bieren en wijn kunnen voor de duidelijkheid uiteraard wel.”

Verder is het in de kustgemeente ook verboden om tussen 22 en 10 uur alcoholische consumpties te benuttigen op het openbaar domein – denk aan jongeren die een bak bier drinken op een plein. Dat is tussen die tijdspanne nu verleden tijd en verboden. (MM)