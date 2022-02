Knokke-Heist neemt nieuwe glascontainers in gebruik

Vorig jaar maakte AGSO Knokke-Heist bekend dat het 115 ondergrondse containers had besteld. Vorige vrijdag werden een aantal ondergrondse glascontainers in gebruik genomen.

De bedoeling is om, verspreid over de gemeente Knokke-Heist, de locaties uit te rusten met een of meerdere ondergrondse glascontainers. Waar mogelijk zal er een bijkomende betaalcontainer voor restfractie geplaatst worden.

De nieuwe glascontainers zijn te vinden in de Albertlaan, Heilig Hartlaan, Sparrendreef en de Majoor Quaillestraat (Wandelaar – Duinbergen). In de komende weken worden ook nieuwe glascontainers in gebruik genomen in de Majoor Vandammestraat, Zwinlaan, parking Jeugdherbergstraat en op het Oosthoekplein.

Geluiddempend

De nieuwe containers ogen esthetisch mooi, zijn geluiddempend en verstoren het straatbeeld van Knokke-Heist niet. Bij een goed en normaal gebruik zorgen de glascontainers niet voor overlast in de buurt. Doordat de containers ondergronds en geïsoleerd zijn, is de geluidshinder beperkt.

Waar nodig worden de locaties uitgerust met camerabewaking zodat er snel opgetreden kan worden bij sluikstorten en misbruik. Dankzij een tijdslot kun je dagelijks glas kwijt tussen 8 uur en 22 uur. Buiten deze uren wordt de container automatisch vergrendeld. Op die manier wordt ook de nachtrust van de buurt gevrijwaard.