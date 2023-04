Knokke-Heist maakt definitief einde aan wildgroei van immoborden: “Kwaliteit van straatbeeld verhogen”

Het hing al lange tijd in de lucht, maar nu is het ook een feit: Knokke-Heist maakt een einde aan de wildgroei van immoborden. Vanaf vandaag, woensdag 5 april, is het verboden om V-borden te hangen op de benedenverdieping en dat is niet de enige maatregel. “De bedoeling is om de kwaliteit van het straatbeeld in onze gemeente te verhogen.” Binnen de sector reageren ze begripvol.

Dat Knokke-Heist een einde wil maken aan de overdaad aan immoborden in het straatbeeld, is al langer bekend. Een woning die te koop staat met vier verschillende borden? Dat zagen ze aan zee liever niet. De voorbije jaren waren er al gesprekken met de sector om het aantal borden beperkt te houden, maar nu maakt de kustgemeente definitief een einde aan de wildgroei. “De algemene politieverordening werd bij gemeenteraadsbeslissing gewijzigd om de kwaliteit van het straatbeeld in onze gemeente te verhogen”, bevestigt het gemeentebestuur.

Maatregelen

Concreet zal het verboden zijn om V-borden te hangen op de gelijkvloers of benedenverdieping. Want, zo redeneren ze in Knokke-Heist, dergelijke borden mogen op geen enkele wijze een belemmering vormen voor de openbare veiligheid of de vlotte doorgang in het gedrang brengen.

Al is dat niet alles. V-borden op de verdiepingen mogen nog een maximale grootte hebben van 80 op 50 centimeter. Platte borden of affiches mogen dan weer niet groter zijn dan 1 m². En als meerdere immokantoren hetzelfde huis in de aanbieding hebben? Dan moeten ze samen op één affichering staan. Een combinatie van immoborden is in dat geval verboden.

Eenmaal het vastgoed verkocht of verhuurd is, moet het bord bovendien verwijderd worden binnen de veertien dagen na het tekenen van de overeenkomst. De borden mogen geen aanwijzingen geven naar het reeds verkocht of verhuurd zijn. Bij nieuwbouw of renovatie van een gebouw met meerdere entiteiten op één adres mag slechts één te koop- of te huurbord worden bevestigd met een maximum afmeting van 1 m² vermenigvuldigd met het aantal entiteiten. Om de sector de tijd te geven zich in regel te stellen, gaat de nieuwe reglementering pas in voege vanaf 1 juni.

Immosector reageert begripvol

Binnen de immosector hebben ze begrip voor de ingreep. “Als sector beseffen we wel dat er soms te veel borden aan één gebouw hingen”, zegt Alex Dewulf van het gelijknamige kantoor.

Filip Dewaele van Vastgoedgroep Dewaele is vooral blij dat er overleg is gepleegd met de sector. “Als de regels voor iedereen gelijk zijn, zie ik weinig problemen. Zeker als dit ten goede komt van de uitstraling van de gemeente en de sector in het algemeen”, zegt Dewaele. “Het zal natuurlijk belangrijk zijn dat iedereen er zich aan houdt. Als dat zo is, zullen er zich weinig problemen stellen. De digitalisering zorgt er dan wel voor dat mensen steeds vaker online op zoek gaan, maar tegelijkertijd mag je het belang van zo’n bord niet onderschatten.” (MM)