Knokke-Heist lanceert WePlog-app

Het Scandinavische fenomeen ploggen, wordt steeds populairder. Ook in Knokke-Heist verzamelen steeds meer inwoners en tweedeverblijvers al joggend of al wandelend het zwerfafval. Dankzij de handige WePlog-app kan je vanaf nu aangeven waar men plogt in de gemeente.

Het praktische kleurensysteem, rood – oranje – groen, vertelt in een oogopslag welke straten nood hebben aan een plogbeurt.

Voor wie wil mee ploggen, voorziet de gemeente Knokke-Heist vijf ophaallocaties waar men gratis plogmateriaal, vuilniszakken, een grijper en een hesje, kan ontlenen. Places to be zijn Toerisme Knokke, Toerisme Heist, Bib Knokke, Sportcentrum Stormmeeuw en het Sociaal Huis. Bij het plogmateriaal ontvangt men ook een folder met alle informatie over de app en hoe men kan aangeven welke straten je onder handen nam. Wie wil deelnemen, kan de WePlog-app downloaden via de Google Play Store of de iOs App Store.

Openingsuren ophaallocaties: Toerisme Knokke: dagelijks van 8.30 uur tot 18 uur; Toerisme Heist: dagelijks van 9 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.30 uur; bib Knokke: van maandag tot vrijdag van 10 uur tot 19 uur; zaterdag van 10 uur tot 17 uur; sportcentrum Stormmeeuw: van maandag tot zaterdag van 8 uur tot 23 uur, zondag van 9 uur tot 19 uur; Sociaal Huis: maandag tot vrijdag van 9 uur tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur.