Knokke-Heist lanceert website om haatberichten op sociale media tegen te gaan

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist heeft de website hierniet.be onderschreven. Het initiatief is een bijkomend hulpmiddel om bezoekers die op de gemeentelijke sociale media extreem grof, beledigend, racistisch enzovoort reageren door te verwijzen in de hoop dat ze zich in de toekomst wat respectvoller gedragen op de gemeentelijke en andere media. “We onderstrepen hiermee dat we in onze communicatie met onze inwoners, tweedeverblijvers en bezoekers voorstander zijn van vrije meningsuiting en slechts censureren als er algemeen aanvaarde normen van beschaafd communiceren overschreden worden”, aldus burgemeester Piet De Groote.

“Het hierniet-initiatief werd opgemaakt door Belgische social media-managers. Zij zijn als beheerders van sociale media-pagina’s dagelijks bezig met het verwerken van reacties op Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube en TikTok.

Stijgende behoefte aan ondersteuning

Het initiatief groeide vanuit een stijgende behoefte aan ondersteuning om met steeds sterkere en grovere reacties en zelfs haatberichten om te gaan. Ondertussen hebben een kleine 700-tal Belgische bedrijven, overheden, organisaties en community managers het initiatief onderschreven waaronder dus nu ook het gemeentebestuur van Knokke-Heist.

“Haatspraak is het openbaar aanzetten tot haat, discriminatie, geweld of segregatie ten aanzien van een persoon of groep omwille van een beschermd criterium (etniciteit, afkomst en culturele achtergrond, nationaliteit, religie, gender, seksuele geaardheid of handicap, red.). Wie naar de website hierniet.be wordt doorverwezen, wordt er attent op gemaakt dat berichten die hieraan voldoen strafbaar kunnen zijn en niet thuishoren op sociale media. Haatsprekers worden op de hoogte gebracht dat ze zonder verwittiging verwijderd worden en hun reactie gerapporteerd kunnen worden bij het sociale mediakanaal, bij Unia en/of bij de politie. De betrokkenen worden er ook op gewezen dat ook volgende reacties niet kunnen op de gemeentelijke sociale media: reageren met scheldwoorden, onderlinge ruzies uitvechten, iemand uitschelden, kleineren of pesten, persoonlijke gegevens (van jezelf of anderen, red.) delen, SPAM-reacties sturen, naaktbeelden of seksuele referenties achterlaten…”