Knokke-Heist krijgt dan toch volledig nieuw dierenasiel

In navolging van de problematiek rond het huidige dierenasiel, besliste het gemeentebestuur van Knokke-Heist in het AGSO-directiecomité van maandag 19 december om de bouwplannen van een nieuw dierenasiel op de zuidsite van de Sluisstraat goed te keuren.

Het huidige dierenasiel is verouderd. De infrastructuur voldoet niet meer aan de dierenwelzijnsnormen. Bovendien is de locatie op de site van het recyclagepark niet ideaal om een testwandeling te maken met je potentiële, nieuwe huisdier. Met deze informatie in het achterhoofd overwoog het gemeentebestuur afgelopen weken alle opties om de dieren in de beste omstandigheden onder te brengen.

De bouw van een nieuw dierenasiel op het grondgebied genoot altijd de voorkeur. Toch werden alle pistes bekeken. Zo voerde het gemeentebestuur onder andere gesprekken met het Blauwe Kruis Brugge. Daaruit vloeide echter voort dat het Blauwe Kruis op korte termijn geen mogelijkheden heeft om bijkomende dieren op te vangen. Bovendien heeft die organisatie ook geen uitbreidingsmogelijkheden. Op basis van deze twee factoren besliste Knokke-Heist om de locatiealternatieven binnen de gemeentegrenzen te herbekijken”, aldus burgemeestger Piet De Groote.

Potentiële locaties

“In het onderzoek door de dienst Stadsontwikkeling werden 8 locaties naar voor geschoven. Rekening houdende met de juridische context, omgeving, woongebieden, buren- en nachthinder en de benodigde oppervlakte concludeerde het bestuur dat een nieuwbouw op de site van de Sluisstraat het meest aangewezen is.”

Het huidige dierenasiel is verouderd. © MM

“Het toekomstige asiel krijgt dus een nieuwe, zuidelijkere locatie op dezelfde site, waar ook het nieuwe recyclagepark komt, in het verlengde van de nieuwe afvalopslagloods. Door de plannen voor het nieuwe dierenasiel te verschuiven naar de zuidzijde van de site, kunnen ook een kleine loopweide en buitenhokken aangelegd worden. Het nieuwe gebouw krijgt een oppervlakte van 1.270 vierkante meter. Tel hierbij nog de loopweide en buiteninfrastructuur, en de totale oppervlakte van het toekomstige dierenasiel zal 2.800 vierkante meter bedragen. Hiermee komt het gemeentebestuur ook tegemoet aan de vraag van personeelsleden, vrijwilligers en adoptanten die langskomen om met de honden te gaan wandelen.”

(DM/MM)