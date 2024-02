Knokke-Heist komend weekend in teken van traditionele Vissershulde

Op zondagmorgen 11 februari organiseert het gemeentebestuur van Knokke-Heist in samenwerking met de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia en Volkskunstgroep De Sloepe de traditionele Vissershulde in Heist.

De sfeervolle vissersmis om 10 uur in de Sint-Antoniuskerk wordt voorgegaan door pastoor Philippe van den Driessche en muzikaal omlijst door de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia.

Om 10.45 uur stappen de prominenten in optocht naar het vissersmonument op het Vissershuldeplein. Daar worden traditioneel tijdens een sobere, maar aangrijpende ceremonie in samenwerking met Volkskunstgroep De Sloepe kransen neergelegd door een groot aantal verenigingen, instellingen en groeperingen die op deze wijze hun verbondenheid en solidariteit willen uitdrukken met het wel en wee van de Heistse visserij. In het bijzonder worden die mensen herdacht die in tragische omstandigheden hun leven lieten bij de uitoefening van hun werk op zee.

Organisaties, verenigingen en particulieren die bloemen wensen neer te leggen, worden verzocht dit vooraf te melden aan communicatie@knokke-heist.be. (MM)