Knokke-Heist is enige badplaats die verbod op koopwaar op openbaar domein wil

De beslissing van Knokke-Heist om geen sandwichborden en uitgestalde koopwaar meer toe te laten op het openbaar domein, krijgt geen navolging in andere kustgemeenten. In Zeebrugge zijn al langer geen sandwichborden toegelaten, maar voor de rest zijn er meestal wel regels, maar nergens een verbod. En dat komt er ook niet. “We moeten nu ook niet werkelijk álles in regeltjes gieten”, vindt de Blankenbergse schepen Jurgen Content.

Op de gemeenteraad van 31 maart besliste Knokke-Heist om de algemene politieverordening aan te passen, waardoor sandwichborden en koopwaar op het openbaar domein er tot het verleden behoren. “We willen ons imago als kwalitatieve kustgemeente kracht bijzetten. Het doel is om de beeldkwaliteit te verbeteren”, luidt de motivatie van het gemeentebestuur. Sinds april zijn een braadspit of broodoven, een fruitpersmachine of andere aan de handelszaak gerelateerde materialen, reclamedragers zoals grote plastic frietzakken en ijsjes, beachflags, ballonbogen en sandwichborden er sowieso verboden. Andere zaken zijn enkel nog mogelijk mits het aanvragen en verkrijgen van een vergunning, maar dan onder specifieke voorwaarden. Dat is het geval voor het plaatsen van rijwielen en kindervoertuigen, zonweringen, kunstwerken, bloembakken, groenten en fruit, bloemen en planten en strandspeelgoed op de zeedijk.

Pas nieuwe regels

In Brugge – en dus ook Zeebrugge – is er ook een verbod op sandwichborden, maar niet op uitgestalde koopwaar. Andere badplaatsen zijn niet geneigd om het voorbeeld van Knokke-Heist te volgen. “Er komen geen extra regels of een verbod op sandwichborden of aandachtstrekkers op het openbaar domein”, zegt Oostends schepen Björn Anseeuw. “Oostende paste vorig jaar nog maar de regels voor de bezetting van het openbaar domein aan. Die houden onder meer in dat de handelaars bij de aanvraag voor een vergunning moeten aangeven waar ze de borden of uitstallingen willen plaatsen. Bovendien letten we er op dat alles uitgevoerd wordt in duurzame materialen. Een bord per zaak is de regel en er kan ook niet onbeperkt bijgeplaatst worden. De uitstalling moet ook verband houden met de zaak zelf. Een kledingzaak met een voedingstand kan niet. Net zo min we nog een vergunning geven voor het uitstallen van materiaal op kartonnen dozen.”

De regels lijken streng, maar zijn dat blijkbaar niet in de praktijk. “Uiteraard wordt dat ook gecontroleerd en er zijn maar weinig overtredingen. Veel belangrijker is dat de handelaars mee zijn met onze visie. De handelaar is gebaat met een kwaliteitsvolle bezetting voor zijn zaak omdat het zijn zaak of product ten goede komt. De handelaars werken mee en dit is dus een positief verhaal.”

Vergunning nodig

Ook in Bredene verandert er niets. “De handelaars en horecasector komen uit een helse corona-periode. We zijn niet van plan nieuwe regels op te leggen. We hebben trouwens niet veel horeca- en handelszaken”, zegt schepen Erwin Feys (Vooruit). Er is een grote goodwill naar de handelaars, maar dat betekent niet dat alles zomaar mag. “Uiteraard is voor elk bord of kraam een vergunning nodig. We kijken per dossier wat er ter plaatse mogelijk is. Een absolute voorwaarde is dat er minstens 1,5 m vrije doorgang is op het voetpad. Dat betekent dat sommige handelaars niets kunnen plaatsen, ook geen terras. Anderen kunnen dan weer over de hele lengte van hun gevel rekken plaatsen, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. We controleren ook regelmatig.”

In tegenstelling tot Oostende verbiedt Knokke-Heist ook borden zoals deze. © Peter MAENHOUDT

In Bredene worden de meeste borden, kraampjes, bakken of vlaggen geplaatst in de Kapelstraat en Astridlaan, het toeristisch gedeelte. “Ik ben 35 jaar schepen en er was nog maar één keer een probleem dat opgelost is door te praten. We hebben nog nooit opgetreden of boetes geschreven en willen dat zo houden. Als het echt te gorig wordt, gaan we praten. Daarmee bereik je meer dan met een boete. Maar dat betekent niet dat iedereen zo maar om het even wat kan plaatsen. Er is een belasting op de bezetting van het openbaar domein van minstens 80 euro.”

Iets soepeler

Ook Middelkerke denkt er niet aan om sandwichborden en uitgestalde koopwaar te verbieden. “Elk bord is onderworpen aan een vergunning”, zegt schepen Natacha Lejaeghere (LDD). “Er wordt betaald per oppervlakte en alles is gebonden aan regels. We zijn niet van plan om dingen te verbieden, zoals Knokke. Er is een goed werkend reglement, dat nog door het vorige bestuur werd ingevoerd. De nieuwe bestuursploeg is iets losser en er zijn geen problemen of overtredingen. Op de Zeedijk worden vergunningen wel gecontroleerd. We willen geen kakafonie en op de vernieuwde zeedijken in Westende en Middelkerke moet alles passen in het geheel. Ik heb de indruk dat iedereen zich goed aanpast. In Middelkerke hebben we goede zelfstandigen.”

Brug te ver

In Blankenberge is de inname van het openbaar domein in een politieverordening gegoten en geldt er een vergunningsplicht. Er zijn plaatsen waar het kan en plaatsen waar het níet kan. “Ooit – we spreken dan over 10, 15 jaar geleden – is er in Blankenberge wel nog zo’n verbod geweest, maar het nadeel daarvan is dat je dan ook de goedbedoelende handelaar treft. Ik ben er persoonlijk ook geen voorstander van om nu werkelijk álles in regeltjes te gaan gieten. We hebben een reglement, en dat reglement werkt”, zegt schepen van Openbaar domein Jurgen Content (Vooruit).

In Blankenberge zijn een aantal zones vastgelegd waar het sowieso wordt toegelaten, daarnaast wordt elke aanvraag afzonderlijk bekeken. “Op bepaalde delen van de Zeedijk is het toegestaan, in andere gedeeltes niet. In het stadscentrum zijn er plaatsen waar je in principe geen koopwaren mag uitstallen, maar op plaatsen waar het kan, gaan we het ook niet mordicus afwijzen als er een aanvraag is. De ene winkelstraat is de andere niet. Maar het mag natuurlijk ook niet te arbitrair worden”, vult burgemeester Björn Prasse (Open VLD) aan. Zo’n totaalverbod vindt ook hij dus een brug te ver. “We moeten niet onnodig elke goedbedoelende handelaar afstraffen”, klinkt het.

Ook in De Haan is zo’n verbod niet aan de orde, zegt burgemeester Wilfried Vandaele (Open & N-VA). “In onze gemeente wordt er sowieso al strikt op toegezien dat het openbaar domein niet nodeloos wordt ingepalmd. Voor een braderie maken we graag een uitzondering, maar doorgaans blijft het binnen de perken”, klinkt het. Ook in Nieuwpoort zijn er geen problemen. “We ondervonden nog niet echt overlast door borden en uitgestalde koopwaar”, aldus burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). “Mocht het zo zijn, zullen we ingrijpen, maar voorlopig blijft alles bij het oude.”

Elegant

“De Panne heeft een sluitend reglement rond terrassen en het uitstallen van waren en reclame”, zegt schepen Stéphane Buyens (Actie). “De uitdaging is om alle maatregelen binnen dit reglement toe te passen om zodoende geen discussie te moeten voeren over wat en hoe. Wij hebben nu een doorgang van 2 m gecreëerd op het voetpad, waar het enigszins mogelijk is. Dit moet voldoende zijn om iedereen tevreden te stellen. Voor de rest houden we het graag ‘elegant’.”

Ook in Koksijde zijn er geen plannen om het bestaande reglement te wijzigen. “Het reglement voorziet in voldoende vrije ruimte voor wandelaars en we hebben mensen die hier toezicht op houden. Alle aanvragen worden in het schepencollege behandeld. Wat binnen die regels valt, bijvoorbeeld wat betreft bereikbaarheid, wordt in principe toegelaten”, besluit burgemeester Marc Vanden Bussche (Open VLD).

