Knokke-Heist investeert in vernieuwd basketbalpleintje in Burgemeester Graaf Leopold Lippenspark

Na de opening van de nieuwe outdoor fitnesszone in het Burgemeester Graaf Leopold Lippenspark in Knokke-Heist is nu ook het bestaande basketplein volledig gerenoveerd. De gemeente investeerde in een volledige vernieuwing van deze verouderde infrastructuur.

Er werd een nieuwe onderlaag geplaatst die bij alle weersomstandigheden bespeelbaar is. Verder zijn de basketdoelen in hoogte verstelbaar zodat zowel jong als oud er gebruik van kunnen maken. Er werd grote aandacht besteed aan het gebruik van kwalitatieve materialen.

De blauw-grijze kleuren van het terrein passen bij de aanpalende fitnesszone en de thuiskleuren van de lokale voetbalclub.

Playsport International voerde de werken uit en is een gerenommeerde firma die reeds tal van realisaties in België op haar naam heeft staan. Kostprijs voor het geheel bedroeg 59.507 euro. (MM)