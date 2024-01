Knokke-Heist investeert 800.000 euro in parking Lippenslaan

In Knokke-Heist is de eerste fase van de vernieuwing van de parking Lippenslaan afgerond. Optimal Parking Control en het gemeentebestuur van Knokke-Heist trokken hiervoor 801.608 euro uit. De investering was opgenomen in de concessieovereenkomst met OPC die op 1 mei 2022 verlengd werd voor negen jaar.

De parking Lippenslaan, voorheen bekend als parking stadhuis, bevindt zich onder het Alfred Verweeplein en biedt plaats voor 245 auto’s. De parking is 24/7 geopend en telt eveneens 20 nieuwe elektrische laadpunten. De vernieuwingsplannen werden in mei 2022 bij de verlening van de concessieovereenkomst al opgenomen in het financieel plan. Een grondige renovatie van de parking drong zich op daar de huidige toestand niet meer voldeed aan de normen en kwaliteitseisen van Knokke-Heist.

Fase 1 is afgerond

De voorbije maanden werd heel wat aangepakt in de parking. Zo werden de muren en kolommen geschilderd, kwam er nieuwe bewegwijzering en kreeg het servicepunt een opfrisbeurt. 20 luidsprekers staan in voor aangename muziek. De luchtkwaliteit vermengd met een subtiel huisparfum wordt permanent gemonitord. Daarnaast werd er ook gezorgd dat de parking beter bereikbaar wordt door het aanbrengen van een extra P-Bord in de middenberm van de Lippenslaan met vermelding van het aantal beschikbare plaatsen. Ook de signalisatie aan de inrit werd volledig vernieuwd. Een nieuw inritportaal en aankleding van de hellingbaan werden aangepakt om de parkeerbeleving te verhogen.

Nieuwe vloercoating

Voorts werd een vloercoating aangebracht. Naast de propere uitstraling voor de klanten heeft dit ook technisch een grote meerwaarde: de coating beschermt tegen aantasting van de constructie en zorgt voor een eenvoudigere schoonmaak. Ook de verlichting werd aangepakt, met name ter hoogte van de betaalautomaten, in- en uitrit en boven de parkeerplaatsen werden specifieke lichtniveaus ingesteld om het comfort en veiligheidsgevoel te verhogen.

Camerabewakingsssysteem

Ook op technisch vlak treedt de parking Lippenslaan de toekomst tegemoet. Het nieuwe parking managementsysteem beantwoordt aan de laatste nieuwe technologische innovatie met onder andere een gedigitaliseerd abonnementenplatform, online reserveren, nummerplaatherkenning, volledig digitale infoschermen aan de inrit en uitrit, betalen met mobiele app, enz.

Om de veiligheid te verhogen, wordt de parking uitgerust met een nieuw camerabewakingssysteem met 21 camera’s die zicht hebben op alle auto’s, voetgangers en betaalautomaten. In april 2024 zullen er ook nog twee snelpoorten (speedgates) geplaatst worden aan de inrit en uitrit van de parking. Tot slot werd er ook een volledig nieuw systeem geïnstalleerd om het mobiele bereik in de parking optimaal te maken, zo garandeert dit een correct gsm-signaal en -bereik ondergrond.

Volgende fase

Het college van burgemeester en schepenen bekijkt binnenkort in overleg met OPC de plannen voor fase 2. Die fase gaat onder andere dieper in op het bovengrondse aspect van de parking, zoals het parkeergebouw en de traphal. (MM)