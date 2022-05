Knokke-Heist houdt grote inzamelactie voor verhuis Oekraïense vluchtelingen naar Residentie Seaflower

De gemeente Knokke-Heist en zorggroep Orpea slaan de handen in elkaar om vanaf 1 juli in de leegstaande residentie ‘Seaflower’ in de Kopsdreef Oekraïense oorlogsvluchtelingen op te vangen. Het gaat om vluchtelingen die op dit moment bij gastgezinnen verblijven. Orpea stelt het gebouw kosteloos ter beschikking, de gemeente zorgt voor de nodige technische aanpassingen en de begeleiding van de vluchtelingen. Tegelijk roept Knokke-Heist zijn bevolking op voor een grote inzamelactie.

“In Knokke-Heist stelden vanaf het begin van de oorlog in Oekraïne heel wat geëngageerde gezinnen zich kandidaat om tijdelijk vluchtelingen op te vangen. Het gemeentebestuur van Knokke-Heist wil alle opvanggezinnen van harte bedanken om zo warm de Oekraïense vluchtelingen op te vangen! “Hun inzet en solidariteit was hartverwarmend”, aldus burgemeester Piet De Groote. “Om diverse redenen wordt het voor heel wat onder hen stilaan moeilijk om dit te blijven doen. Dit kan gaan om plaatsgebrek of tweedeverblijvers die hun vakantiewoning ter beschikking stelden van Oekraïners maar zelf terug richting Knokke-Heist willen komen deze zomer.”

“En dus ging Knokke-Heist op zoek naar een meer structurele oplossing en vond die, samen met Orpea, in Residentie Seaflower. In deze residentie in een zijstraat van de Lippenslaan werden jarenlang zorgbehoevende senioren gehuisvest in wat vroeger ‘serviceflats’ werd genoemd. Na de overname door Orpea, opende de groep eerst een andere residentie in Knokke-Heist, met name het gekende Belle Epoque. Gezien de toekomstplannen van Orpea voor residentie ‘Seaflower’ nog niet concreet zijn op korte termijn, leent het gebouw zich perfect voor deze noodopvang. Uit solidariteit met de slachtoffers van de oorlog stelt de zorggroep het gebouw kosteloos ter beschikking. Orpea en Knokke-Heist sloten een overeenkomst af voor twee jaren. Komende weken neemt de gemeente nog een aantal technische zaken onder handen voordat het gebouw in gebruik kan genomen worden.”

Grote inzamelactie

“Het gebouw staat leeg en moet bemeubeld worden. We krijgen hele grote hulp van de Kringwinkel, maar zij hebben niet genoeg voorraad om ons compleet te helpen”, aldus coördinator Peter De Groote directeur Burger & Welzijn. “Daarom doen we beroep op de bevolking en doen we een oproep komen naar alle bewoners van de gemeente. We vragen hen om ons volgende zaken te bezorgen: heel veel single bedden, bedden dubbel, stapelbedden, kinderbedden, kleerkasten, voorraadkasten, tafels, stoelen, zetels, tassen, glazen, serviezen, bestek, potten, pannen, keukengerei, (tupperware) doosjes…

De goederen moeten gebracht worden naar de Seaflower, kopsdreef 17 (zijstraat Lippenslaan) op woensdag 1 juni: tussen 14 en 18 uur of op vrijdag 3 juni: tussen 17 en 20 uur, of op zaterdag 4 juni: tussen 9u30 en 12u30. Indien deze momenten niet passen dan kan men ook terecht in de Kringwinket t Rad in Heist, afleverpunt in de Noordstraat met de melding dat het voor de Oekraïners in de Seaflower is. En dit op de gewone openingsuren van de Kringwinkel.

Handige Harry’s

“Daarnaast willen we een oproep plaatsen om vrijwilligers te krijgen voor de inzamelactie op woensdag, vrijdag en zaterdag. We hebben handjes nodig om spullen te ontvangen, spullen naar de juiste kamer te brengen, en handige harry’s of henriettes om meubelen in elkaar te vijzen. Place to be: seaflower. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente via 050 630 100 of via het algemeen emailadres knokke-heist@knokke-heist.be.