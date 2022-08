Knokke-Heist herhaalt waarschuwing met warme dagen in het verschiet: bloot bovenlijf in centrum? GAS-boete van 350 euro

Knokke-Heist roept dagtoeristen nog eens op om de komende dagen hun kleren aan te houden in de straten. Burgemeester Piet De Groote (Gemeentebelangen) verwacht een massa volk en die kent niet altijd de regels in zijn gemeente.

“Er loopt daarom weer een hoffelijkheidscampagne”, zegt Piet De Groote aan HLN. “We willen er alles aan doen opdat de bezoekers geïnformeerd zijn over wat wel en niet mag in Knokke-Heist.”

Er worden jobstudenten ingezet om onder meer aan trein- en tramhaltes flyers uit te delen. Ook de markeringen in winkelstraten moeten duidelijk maken dat ontblote bovenlijven niet toegestaan zijn, dat hondenpoep opgeruimd moet worden, dat je je niet wast in fonteinen of met overdreven snelheid lawaai maakt. Vuilnis hoort in vuilnisbakken.

“We zagen nooit eerder zoveel afval als deze zomer, vaak op een goede manier opgeruimd, maar even vaak ook sluikstorten”, zegt De Groote. Er staan 250 vuilnisbakken op het strand en 140 in toeristische zones. Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een GAS-boete tot 350 euro”, klinkt het.

Het gemeentebestuur liet eerder al een dresscode op het wegdek schilderen met de vraag niet in zwembroek of bikini naar de winkelstraten te wandelen.