Knokke-Heist herdenkt wijlen burgemeester Leopold Lippens

Twee jaar geleden, op 19 februari 2021, overleed in Knokke-Heist burgemeester Graaf Leopold Lippens. Zondagochtend bracht het gemeentebestuur, in aanwezigheid van zoon Valery Lippens, hulde met een bloemenkrans in het burgemeester Graaf Leopold Lippenspark.

Voor de gelegenheid heeft de gemeentelijke groendienst rond de plataan, die de familie Lippens bij de opening van het sportpark had aangeplant, een kleurrijk bloemenperkje aangelegd.