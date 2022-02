Knokke-Heist helpt Filipijnse eiland Siargao aan stroomgenerator voor drinkwater

De inzamelactie die Knokke-Heistenaar Tom Soupart op punt zette nadat het Filipijnse eiland Siargao in december getroffen werd door supertyfoon Rai, is een succes. Het gemeentebestuur investeerde 5.000 euro in dit ontwikkelingsproject en samen met de donatie van de sportclubs Lakeside en Surfers Paradise en de reisorganisatie BoardX werd een stroomgenerator aangekocht.

Het eiland van Siargao heeft nu opnieuw een waterzuiveringsstation dat drinkbaar water kan produceren. Honderden gezinnen kunnen nu ook gebruikmaken van de opgewekte stroom om hun lampen, batterijen en gsm’s op te laden. De generator kwam als geroepen, omdat het nog een hele tijd wachten is vooraleer het elektriciteitsnet hersteld zal zijn.

Ook heel wat particulieren tekenden voor financiële steun. Met dit bedrag kon Tom Soupart voor meer dan 800 gezinnen in het dorp een voedselpakket voorzien en drinkbaar water leveren. Verder werden er bouwmaterialen aangekocht voor het herstellen van 50 huizen, zogenaamde ’shelter kits’, bestaande uit nieuwe metalen platen voor de daken en multiplex voor de muren. Tom regelde alles van aankoop tot levering.

Hout uit palmbomen

Een volgend project voor Tom is het voorzien van hout dat wordt ontgonnen uit de omgewaaide bomen. Er wordt geschat dat meer dan de helft van de palmbomen zijn omgevallen. Hiervoor steunde Knokke-Heistenaar Adriaan Strubbe de benodigde kettingzagen. Elke dag worden er zoveel mogelijk bomen in de juiste maten verzaagd zodat het hout kan gebruikt worden voor daken en nieuwe woningstructuren. Het zagen is namelijk een uitermate moeilijke vaardigheid en heeft de benodigde kost van een operator, benzine en onderhoud van de kettingzaag.