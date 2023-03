Knokke-Heist gaat komende paasvakantie extra controleren op netheid en naleven bouwstop

De gemeente Knokke-Heist gaat tijdens de komende paasvakantie extra controleacties uitvoeren in het kader van netheid (denk aan afval en hondenpoep), verbod op privatieve innames in kader van bouwwerken en bouwstop in het weekend, maar ook op naleving van de Algemene Politieverordening in zijn totaliteit.

De dienst Preventie & Veiligheid van Knokke-Heist slaat daarvoor de handen in elkaar met lokale politie Damme/Knokke-Heist en OVAM. Met deze acties streeft de gemeente de overlast zo laag mogelijk te houden en de veiligheid, netheid en beeldkwaliteit van Knokke-Heist hoog te houden.

“Zo maken we het voor iedereen aangenaam en fijn vertoeven”, zegt het gemeentebestuur. Inbreuken kunnen aanleiding geven tot een administratieve geldboete van maximaal 350 euro. (MM)