Knokke-Heist doet oproep: geen vuurwerk op oudejaarsavond

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist roept inwoners op om op oudejaarsavond geen vuurwerk af te steken. Hoewel de gemeentelijke politieverordening momenteel nog uitzonderlijk toelaat om tussen 23 uur en 2 uur vuurwerk te gebruiken, raadt het bestuur dit ten zeerste af.

Sinds 26 april 2019 geldt in Vlaanderen een algemeen verbod op het afsteken van vuurwerk en het oplaten van wensballonnen. Gemeenten kunnen echter eigen regels vastleggen. In Knokke-Heist is vuurwerk zonder specifiek burgemeestersbesluit momenteel enkel toegestaan tijdens oudejaarsnacht. Het oplaten van wensballonnen blijft in de kustgemeente altijd verboden.

Toch wijst het gemeentebestuur op de risico’s van vuurwerkgebruik: “Vuurwerk is gevaarlijk, veroorzaakt stress bij dieren en verhoogt het risico op brand. Tijdens de kerst- en nieuwjaarsperiode vorig jaar zijn in België minstens 139 mensen gewond geraakt door vuurwerk, meldde de stichting brandwonden.

In Nederland vielen er door vuurwerk zelfs 2 doden. De letsels worden door het steeds zwaardere vuurwerk ook steeds ernstiger. Om die reden doet het gemeentebestuur dus een duidelijke oproep om geen vuurwerk af te steken.

(MM)