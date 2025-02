Knokke-Heist blikt terug op evenementenjaar 2024: “Sterke stijging in aantal aanvragen”

Knokke-Heist wil in de toekomst verder inzetten op activiteiten doorheen het hele jaar. In 2024 waren de cijfers van het aantal evenementen alleszins indrukwekkend te noemen. Alles samen werden er 593 aanvragen ingediend, inclusief de parkeerverboden in het kader van het evenement. Een sterke stijging in vergelijking met de voorgaande jaren. Al werd lang niet elke aanvraag goedgekeurd.

De dienst Evenementen van Knokke-Heist heeft het jaarverslag van 2024 gepresenteerd, en de cijfers liegen er niet om: de gemeente beleefde een jaar vol activiteiten en evenementen. In totaal werden er 593 evenementenaanvragen (inclusief parkeerverboden in het kader van een evenement) ingediend. Dat is een sterke stijging ten opzichte van 406 in 2023 en 456 in 2022. Uiteindelijk kregen 460 evenementen groen licht, goed voor een goedkeuringspercentage van 78 procent.

Evenementen in alle vormen en maten

Het gaat om 339 evenementen en 121 parkeerverboden in het kader van een evenement die werden goedgekeurd. “Dit omvat een breed scala aan type evenementen: van buurtfeesten, fuiven, rommelmarkten, markten, beurzen, schoolfeesten, sportactiviteiten, filmopnames, fotoshoots, concerten en tentoonstellingen tot optochten, kermissen, eetfestijnen, muziekfestivals en zoveel meer”, zegt het gemeentebestuur.

Opvallend is de stijging van het aantal evenementen in de maanden augustus, september en oktober. Augustus werd een absolute topmaand met 142 geregistreerde aanvragen, tegenover 95 in 2023. Ook september en oktober lieten een forse stijging zien, met respectievelijk 71 en 66 aanvragen in 2024, tegenover 37 en 13 in 2023. In de maand december van 2024 was er opnieuw een lichte stijging in het aantal goedgekeurde evenementen. “Dit kan verklaard worden door de extra geleverde inspanningen in het kader van het vernieuwde Winterplan. Wat aantoont dat Knokke-Heist ook na de drukke zomermaanden een populaire en bruisende bestemming blijft”, zegt de gemeente.

De meeste aanvragen waren voor eendaagse evenementen (222), maar er was ook een duidelijke toename van meerdaagse evenementen zoals Zoute Grand Prix, Pakjeshuis en Grand Show Folie Royale.

Aantrekkingskracht

Naast de evenementen zelf werden er ook veel aanvragen ingediend voor het gebruik van gemeentelijk materiaal. De gemeente ondersteunde niet alleen organisatoren bij hun aanvragen, maar werkte ook actief aan de optimalisatie van digitale platformen waardoor het nu nog eenvoudiger is om vergunningen aan te vragen.

“De cijfers tonen aan dat Knokke-Heist blijft inzetten op evenementen en beleving. De duidelijke stijging in de activiteiten buiten het zomerseizoen, bevestigt onze aantrekkingskracht voor zowel inwoners, toeristen als tweedeverblijvers”, besluit het gemeentebestuur. (MM)