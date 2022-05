Knokke-Heist betaalt ruim 16.000 euro voor mugheli

Het schepencollege van Knokke-Heist ging akkoord om voor dit jaar een subsidie van 16.446,50 euro uit te betalen aan het Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening vzw voor de mugheli.

Met dit bedrag verzekert het gemeentebestuur een goede werking van de mughelikopter zodat alle inwoners en tijdelijke verblijfsgasten in geval van nood snel en accuraat geholpen kunnen worden.

668 interventies

In 2020 voerde de mugheli 612 interventies uit, waarvan 5 in Knokke-Heist. In 2021 waren dit er 668 waarvan 7 in Knokke-Heist. Dankzij het uitrukken van de mugheli, die permanent beschikbaar is tussen zonsopgang en zonsondergang, kunnen jaarlijks heel wat extra levens gered worden.

Wil je zelf ook de mugheli steunen? Dan kan door te storten met vermelding ‘gift mugheli’ op BE25 0018 2050 4282.