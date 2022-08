Knipperlicht kan eindelijk jubileum vieren

Jeugdhuis Knipperlicht mag 50 kaarsjes uitblazen, intussen eigenlijk al 52. Het feestweekend ter ere van het jubileum werd door de coronamaatregelen twee jaar uitgesteld. “Het feestweekend dat nu plaatsvindt begin september is een lightversie van wat we in 2020 planden maar het zal nog altijd tof zijn”, zegt voorzitter Marc Van Steenberghe.

Marc kreeg twee jaar geleden het voorzitterschap door van Eric Van Craeynest. Hij wordt zaterdag 81 en is daarmee het oudste lid van het bestuur. “In 1973 kwam ik erbij”, vertelt Eric. “Toen woedde net de TBC-crisis en nu zitten we met de coronacrisis waardoor we ons jubileum moesten uitstellen. De titel ‘50 jaar Knipperlicht’ klopt dus eigenlijk al niet meer maar de oprichtingsdatum is altijd een beetje vaag geweest. Het jeugdhuis is erg spontaan gegroeid vanuit de jeugdverenigingen. Die wilden zoiets organiseren en zochten wat ouderen om alles in goede banen te leiden en te helpen met het materiaal. De eerste drie jaar was er veel verloop in het bestuur.”

Bijna 50 jaar later is Eric nog altijd actief in Knipperlicht, zij het vooral in de toneelvereniging die haar 40ste verjaardag viert. “Van de 41 stukken die we in die tijd gespeeld hebben, heb ik er zeker 30 geregisseerd. Nu heb ik vooral een assisterende rol en stel ik mijn ervaring ten dienste van de jongeren.”

Huidig voorzitter Marc Van Steenberghe kijkt alvast uit naar het feestweekend, al is het een lightversie. “Oorspronkelijk was het feest gepland in april 2020, we hebben dus last minute alles moeten afblazen”, zegt Marc. “Gelukkig konden we een groot deel van de gemaakte kosten terugkrijgen via steun van de gemeente. In 2021 was de coronasituatie nog altijd erg onzeker, daarom hebben we het gebeuren meteen verplaatst naar 2022 maar we durfden niet nog eens grote kosten maken. Daarom doen we het iets rustiger aan dan eerst gepland, in 2020 stonden er onder andere nog een fuif en een optreden van Wouter Berlaen op het programma maar dit hebben we laten vallen. Op vrijdagavond openen we de tentoonstelling rond 50 jaar Knip en 40 jaar toneel met aansluitend een receptie. Zaterdag is er onze quiz en op zondag doen we gewoon een ouderwetse Knipperzondagvoormiddag. We hadden twee jaar geleden hogere verwachtingen dan nu maar het zal nog altijd tof zijn”, besluit Marc. (JF)