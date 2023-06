Knipoogje legt groei van de stad vast in foto’s

Knipoogje sluit het project RSL 20.22 af met een tentoonstelling van foto’s die de groei van Roeselare tonen. “Het is meer dan een reeks prentkaarten die we tonen”, legt Ludo Kindt uit.

“Roeselare is de snelst groeiende en meest vernieuwende van de centrumsteden van Vlaanderen. Dat was meer dan ooit te zien in 2022 en dat wilden we bewijzen met beelden”, legt Ludo Kindt, voorzitter van fotoclub Knipoogje, uit. “Het project gaven we de naam RSL 20.22 en we hebben er een jaar lang aan gewerkt gesteund door Breedbeeld, onze fotofederatie. We kregen ook hulp van het departement Cultuur, Jeugd en Media en van de stad Roeselare. We volgden enkele sessies met theoretische instructies en daarna waren er workshops waarbij we te velde zochten naar specifieke items die kenmerkend waren voor het jaar 2022.”

Videomontage

“Dat alles resulteerde in een videomontage die we op 22 april toonden in De Spil. Het project willen we nu afsluiten met een expo van 60 foto’s die moet aantonen dat Roeselare zich profileert als vernieuwende en actieve stad.”

Evolutie

“Curator Lieven Lefere, de Roeselaarse fotograaf, maakte een gerichte keuze die de gewone prentkaart overstijgt en de creativiteit omhelst. Bezoekers zullen verrast zijn over de aanpak en de opstelling in Galerie Blomme en zich mee verbazen over de snelle evolutie van het stadsbeeld in de voorbije jaren. Stadsdichter Edward Hoornaert voegt er nog iets extra’s aan toe. Bij enkele frappante foto’s schreef hij gemoedelijke verzen die zullen blijven bekoren. Dit is een tentoonstelling die de Roeselarenaars niet mogen missen. Voor ons is het de afsluit van een boeiend werkjaar en de start van de vakantie voor de Knipoog’ers”, besluit Ludo Kindt. (BC)

De expo RSL 20.22 loopt van 30 juni tot en met 9 juli in Galerie Blomme in de Ooststraat. Inkom gratis.