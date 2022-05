Knip tussen Markt en Kortrijkstraat komt terug: ideaal voor handelaars om Knipsefeesten te organiseren

Zeven Tieltse horecazaken slaan vanaf Pinksteren de handen in elkaar. Onder de noemer Knipsefeesten zullen ze van juni tot en met september maandelijks gratis optredens organiseren ter hoogte van de knip tussen de Markt en de Kortrijkstraat.

Al twee jaar lang wordt in de zomermaanden een knip uitgevoerd tussen de Kortrijkstraat en de Markt, waardoor er geen doorgaand verkeer meer mogelijk is op de markt en de horecazaken hun terrassen gevoelig kunnen uitbreiden. Op 3 juni komt de knip terug en dat zien de uitbaters van Café Den Arend, Café Cambrinus, Twin’s, Cirque Central, Stanish, Piadza en de Gouden Pluim als de ideale gelegenheid om samen hun schouders te zetten onder een gloednieuw concept: de Knipsefeesten. Vier maanden lang zullen lokale bands er elke tweede donderdag van de maand voor sfeer en animositeit zorgen.

Maandelijkse optredens

“We komen met alle collega’s goed overeen en broeden al langer op een idee om in de periode van de knip iets te gaan organiseren, alleen was dat door corona tot nu toe nooit mogelijk”, vertelt Lieze Baert van Den Arend. Nu corona het terug toelaat, blijven horeca-uitbaters dan ook niet bij de pakken zitten. “Aanvankelijk wilden we eenmalig iets organiseren, maar we kwamen vrij snel op het idee om maandelijks optredens te gaan organiseren.”

En zo geschiedde. Op de tweede donderdag van juni bijt Mister John de spits af. Later in de zomer volgen dan nog Radio Figaro, Cpt. Fonk en de Weireldverbeteraars. “Het is de bedoeling om Tielt op die manier nog aantrekkelijker te maken en met deze unieke samenwerking nog meer mensen naar het centrum te lokken”, legt Lieze Baert uit. “Het doet ons dan ook deugd dat zowel de stad als Shopping Tielt geloven in ons verhaal en ons daarbij steunen. We zijn hen daar erg dankbaar voor.”

Wintereditie

Voor de horecazaken hoeft het trouwens niet bij de Knipsefeesten te blijven. “Het is de bedoeling dat we in de toekomst nog vaker gaan samenwerken. Waarom zouden we in de winter bijvoorbeeld geen wintereditie organiseren? We willen van deze samenwerkingen echt iets blijvends maken”, aldus Lieze Baert.

Schepen van Evenementen en Feestelijkheden Grietje Goossens (Iedereen Tielt) juicht het initiatief logischerwijs toe. “Het is als stad een zegen dat horecazaken zelf het initiatief nemen om zoiets te organiseren. We willen dat zeker stimuleren en gaan hen dan ook helpen en ondersteuning bieden bij de organisatie, want dit is iets waar we als stadsbestuur zeker achter staan.” (TM)