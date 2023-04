Knack lanceert opnieuw ‘Maai Mei Niet’ en roept op om bloemen te tellen

Met de tijd die vrijkomt door niet meer te strijken, kan je straks bloemen tellen in de tuin. Want de Knack-actie ‘Maai Mei Niet’ wil straks uitpakken met de Nationale Nectarscore.

De recente berichten over bijensterfte zijn bijzonder alarmerend, zeker omdat het merendeel van ons ecosysteem afhangt van onze zoemende vrienden. Daar wil de actie Maai Mei Niet een steentje aan bijdragen.

Voor het derde jaar op rij roept Knack op om in de maand mei zo weinig mogelijk je gras af te rijden. “Maaien zorgt voor minder bloemen en dat zijn cruciale voedselbronnen voor bijen en vlinders”, aldus bioloog Dirk Draulans. “Laat de grasmaaier dus een maand lang staan en zie de planten, bloemen en insecten in de tuin opleven.”

Nationale Nectarscore

Om de impact concreet te maken, creëerde Knack in samenwerking met KU Leuven de nectarscore. Die drukt uit hoeveel nectarsuiker een gazon per dag produceert. Alle gegevens worden dan gebundeld in de Nationale Nectarscore. Daarbij vragen ze om tijdens het bloementelweekend, van 26 tot 28 mei, het aantal bloemen op één vierkante meter niet-gemaaid gras te tellen en dat getal door te geven op de site.

Elke vierkante meter kan een verschil maken. Vlaanderen telt immers zo’n 2,5 miljoen tuinen, die ruim tien procent van het grondgebied beslaan. Als je weet dat gemiddeld de helft van een tuin gazon is, dan kan zo’n gezamenlijke actie flink wat impact hebben. Meer nog: in 2021 zorgde de actie voor dagelijks voedsel voor 14 miljoen bijen. Vorig jaar waren het er 17 miljoenen.

Maai Mei Niet is een samenwerking met HOGENT, KU Leuven, Mijn Tuinlab, Bond Beter Leefmilieu, Velt en Het Ministerie voor Natuur en Vogelbescherming Vlaanderen.

www.maaimeiniet.be