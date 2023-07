KMO-park Zeveneke geopend: 18 bedrijfsunits verkocht, vooral aan jonge stielmensen

Op de voormalige Philips-site aan de Pathoekeweg, vlakbij Peugeotgarage Scheerens, werd het nieuwe KMO-park Zeveneke geopend. Het gaat om een project van het familiale Bouwbedrijf Van Hamme uit Sint-Kruis. “Alle 18 units zijn intussen verkocht”, zegt Frederik Van Hamme.

Het familiale Bouwbedrijf J. Van Hamme, in 1971 opgericht door Jacques Van Hamme, legt zich al jarenland toe op residentiële projecten en appartementsbouw. Met de realisatie van het KMO-park Zeveneke zijn ze nu dus ook actief in de branche van de commerciële infrastructuur.

“Het is pas de tweede keer dat we zo’n soort project realiseren”, zegt Frederik Van Hamme, die als zoon van huidig zaakvoerder Yves Van Hamme ook al actief is in het bedrijf. “Het project Zeveneke, vernoemd naar de achterliggende vaart, realiseren we op de gronden van de voormalige Philips-site, bij veel Bruggelingen ook nog wel bekend als de televisiefabriek CBRT. We hadden eerder al een stuk van die site gekocht voor de realisatie van loodsen en ateliers voor ons eigen bouwbedrijf, waarvan de kantoren nog wel in Sint-Kruis gevestigd blijven maar het infrastructurele gedeelte dus nu langs de Pathoekeweg zit. En aansluitend hebben we dus de mogelijkheid gegrepen om ook nog een bijkomend stuk te kopen voor de realisatie van dit project Zeveneke.”

Kleine zelfstandigen

Het project is ingedeeld in 18 ruimtes met oppervlaktes variëren tussen de 165 en 365 m². Zeveneke is vooral gericht op technische bedrijfjes en kleine zelfstandigen. “Alle 18 units zijn intussen verkocht”, vertelt Frederik Van Hamme. “Het zijn vaak jonge stielmensen die er hun intrek in nemen, zo hebben we bijvoorbeeld schrijnwerkers, lassers, vloerders en ook mensen die actief zijn in de branche van de vleesverwerking; uiteraard met de nodige koelapparatuur. En een aantal units is ook verkocht aan investeerders om door te huren aan jonge starters bijvoorbeeld, die zelf nog niet het nodige budget hebben om ruimte aan te kopen.” (PDV)