KMI waarschuwt voor gladde wegen, enkel in West-Vlaanderen geen code geel

Het KMI waarschuwt voor gladde wegen woensdagnacht en donderdagochtend. Er geldt code geel in het hele land, met uitzondering van West-Vlaanderen.

Woensdagnacht voorspelt het KMI sneeuw in Hoog- België. In de provincies Luik en Luxemburg is er tegen donderdagochtend boven de 500 meter 5 tot 10 centimeter sneeuw mogelijk.

Verder is het donderdagochtend tijdens opklaringen uitkijken voor vorming van lokale ijsplekken.

Er wordt ook gewaarschuwd voor stormtij woensdagavond voor de Zeeschelde, eerder was dat ook het geval voor de kust.