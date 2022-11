KM Torhout-jeugdmanager Kris Defreyne wint Prijs Johan Windels

Op zondag 4 december reikt CD&V Torhout voor de tweede keer de Prijs Johan Windels uit, genoemd naar de overleden voorzitter van de partij. Vorig jaar was de laureaat huisarts Kris Monballyu, nu komt de winnaar uit voetbalkringen: Kris Defreyne, jeugdmanager van KM Torhout.

De overhandiging van de prijs gebeurt op een voor Kris vertrouwde plaats: het stedelijk voetbalstadion De Velodroom aan de Bruggestraat. In de polyvalente zaal boven de tribune start de plechtigheid om 11 uur met de verwelkoming door CD&V-voorzitter Hilde Stockman. Ook burgemeester Kristof Audenaert, laureaat Kris Defreyne en gedeputeerde Bart Naeyaert voeren kort het woord.

Beroepsmilitair in de voetbalwereld

Kris (50) woont met zijn vrouw Cathy Inghelbrecht (51) in de Gavervijver in Torhout. Ze hebben een zoon Jari (24) en een dochter Demi (22). Kris is al zowat 30 jaar beroepsmilitair. Hij maakt deel uit van de aankoopdienst op de marinebasis van Zeebrugge.

Hij geniet echter vooral bekendheid in voetbalmiddens. Sinds 2008 is hij algemeen jeugdverantwoordelijke van KM Torhout – officieel jeugdmanager – en pompt gigantisch veel energie in die taak. Hij begon destijds als 7-jarige te voetballen bij de pupillen van het toenmalige VK Torhout, klom op tot de beloften, speelde een jaar bij VV Aartrijke en dan nog tien jaar amateurvoetbal bij VK Eendracht. In 2003 werd hij jeugdtrainer bij KM en in 2005 jeugdcoördinator.

Ook eerbetoon aan wijlen Johan Windels

De CD&V-prijs huldigt uiteraard Kris Defreyne, maar is tegelijkertijd een eerbetoon aan wijlen Johan Windels. Die was advocaat en moest nog 70 worden, toen hij op 29 juni 2019 na ziekte overleed. Zijn vader Roger Windels, gestorven in november 1996, is van 1977 tot eind 1987 senator geweest en van begin 1983 tot eind april 1991 CVP-burgemeester van Torhout.

Johan kreeg de politieke microbe van thuis mee. Hij werd in 1973 lid van de Torhoutse CVP en in maart 2007 voorzitter van de CD&V-afdeling, een opdracht die hij trouw bleef vervullen tot net vóór zijn dood ruim drie jaar geleden. Hij werd toen opgevolgd door Hilde Stockman.