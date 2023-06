Kluizenaar André in Spiere heeft nieuwe caravan en hoopt daardoor andere woonplaats te vinden

Kluizenaar André Hornebecq die al sinds 2018 onder de brug in Spiere woont met zijn caravan zoekt een nieuwe plek om te wonen. Hij heeft dan ook een nieuwe caravan waardoor hij hoopt dat deze zoektocht gemakkelijker wordt.

Zijn nieuwe caravan is mobiel en groter waardoor het gemakkelijker is om zich te verplaatsten. De oude caravan waar hij jaren in gewoond heeft is verrot en niet meer in staat om te verplaatsen. Zijn nieuwe caravan die hij tweedehands heeft gekocht komt dan ook geen moment te vroeg. De gemeente Spiere-Helkijn heeft André een termijn van 6 maanden gegeven om een nieuwe plaats te vinden om te wonen in zijn caravan. André is nog op zoek naar een nieuwe plek om te wonen. ‘Ik heb nog 2 maanden en 10 dagen om een nieuwe plek te vinden en ik hoop dat ik dit zo snel mogelijk vind. Mijn nieuwe caravan was noodzakelijk want mijn oude is verrot en daarmee kon ik geen nieuwe plek vinden’, reageerde André.

Wat er met de oude caravan gebeurd die staat te verrotten in het bosje naast de brug weet hij niet. Nochtans was dat de reden waardoor hij nu moet vertrekken in Spiere. Toen hij vroeger woonde in zijn oude caravan zorgde hij voor veel overlast. Hij vervuilde de omgeving met zijn vuilnis en hierdoor hadden zijn buren te maken met ratten. Zijn vuilnis werd opgekuist door de Vlaamse Waterweg, eigenaar van de grond waarop zijn oude caravan staat. Hij heeft contact met de gemeente en hoopt wat hulp te krijgen in zijn zoektocht naar een nieuwe omgeving om rustig verder te gaan met zijn leven.

De nieuwe caravan. © TB

Hij woont heel graag in Spiere en hij vindt het heel spijtig dat hij weg moet. Hij kon goed overweg met verschillende mensen in de gemeente. Ik kwam toevallig een buur tegen die ook wat wilde zeggen over André: “Tegen André zelf heb ik niets. Hij is altijd vriendelijk en zegt altijd een goeiendag. Gelukkig is de afvalberg nu opgekuist want de vervuiling werd immens groot, hierdoor hadden wij last van ratten. De katten waarmee hij samenleeft vermenigvuldigen heel snel en dit is een groot probleem aan het worden. Onze eigen dieren hebben veel last van vlooien hierdoor. Ik wens hem veel geluk toe met zijn nieuwe caravan, maar ik zal opgelucht zijn als hij weg zal zijn.” (TB)