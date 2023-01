Kluizenaar André Hornebecq (78) moet weg, afvalberg aan zijn caravan wordt opgeruimd

Een aannemer zal de stortplaats waar kluizenaar André Hornebecq (78) woont in Spiere-Helkijn opruimen. Dat beloofde de Vlaamse Waterweg aan de burgemeester Dirk Walraet. De man staat met zijn caravan op grond van het Vlaams Gewest en dus kan de gemeente zelf weinig doen. De kluizenaar vertelde aan ons eerder dat hij graag onder zijn brug had willen wonen.

Burgemeester Dirk Walraet had een overleg met de Vlaamse Waterweg en die zal dinsdag de vuilhoop aan de brug van de Oudenaardseweg opruimen. Omwonenden klaagden al langer want de etensresten zorgen ook voor ongedierte.

Woning in Henegouwen

Wat er met de kluizenaar zelf moet gebeuren, is nog onduidelijk. Eerder weigerde hij alle hulp. Hij zou wel een woning hebben in Brasménil bij Peruwelz in Henegouwen, maar wil daar niet wonen. Hoe dan ook wordt naar een oplossing voor de man gezocht.