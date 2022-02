Kloppend Hart steunt hartpatiënten en familieleden: “Bewegen is het goedkoopste medicijn”

Wanneer mensen hartpatiënt worden, moeten ze hun levenswijze vaak helemaal omgooien. Dit is een hele opgave. Nadat ze het ziekenhuis verlaten, staan ze er meestal alleen voor. “Voor die mensen werd in Ieper een vereniging opgestart”, zegt voorzitter Willy Cleenewerck.

De aanzet voor vzw Kloppend Hart werd zowat tien jaar teruggegeven. “Tijdens de wekelijkse teamvergadering van dokters, kinesisten, diëtisten, psychologen en maatschappelijk werkers groeide het idee om een patiëntenvereniging op te richten. Na de revalidatiebehandeling ontstond er immers een leegte. Patiënten hadden hun sessies achter de rug en stonden er vervolgens verder alleen voor”, vertelt Willy Cleenewerk (67) die in 2006 hartpatiënt werd.

“In 2011 werd vanuit het Jan-Yperman Ziekenhuis een vergadering belegd met de hartpatiëntenvereniging van het UZ Gent. Tot een echte oprichting kwam het echter niet. Het effectief opnemen van een mandaat schrikte blijkbaar menig deelnemer af. Het idee bleef onverminderd in het achterhoofd sudderen. Dankzij de peilingen door het team cardiologie van het Jan Yperman Ziekenhuis naar de interesse voor het oprichten van een vereniging werden langzaam maar zeker een aantal mensen gevonden die zich aangesproken voelden.”

Kloppend Hart

“In 2012 werd een nieuwe poging ondernomen en werd een vergadering belegd. Deze maal lukte het wel”, pikt ondervoorzitter Frank Boone (67) in die als maatschappelijk werker in het Jan Yperman Ziekenhuis actief was en in 2016 hartpatiënt werd na hartritmestoornissen.

Onze vereniging biedt je de mogelijkheid om een vriendenkring te vinden van lotgenoten

“Ook Liliane Verstraete lag mee aan de basis van de vereniging. Ook zij is hartpatiënt. In 2013 werd de vereniging boven de doopvont gehouden. De naam ‘Kloppend Hart’ lag voor de hand. Logo, lid- en steunkaarten werden aangemaakt. Affiches en folders werden ontworpen. Onze logistiek knutselde een box in elkaar waarin geïnteresseerden hun aanvraag tot lidmaatschap deponeerden. Handige reclamewervers brachten geld in het laatje om het viermaandelijks tijdschrift te financieren.”

Doelstelling

“Als je na een ingreep voor hart- en vaatziekten het ziekenhuis verlaat, krijg je een hoop goede raad mee over de noodzaak om veel en gezond te bewegen en je te ontspannen. Voor hartpatiënten is bewegen het goedkoopste geneesmiddel met daarbij het voordeel dat er geen bijwerkingen zijn. Daarom wil vzw Kloppend Hart mensen met hart- en vaatproblemen aanzetten tot meer bewegen. Dit gebeurt binnen een hechte vriendenkring.”

“Kloppend Hart brengt mensen met hartproblemen in een vriendschappelijke sfeer met elkaar in contact. De vereniging biedt je de mogelijkheid om een vriendenkring te vinden van lotgenoten, familieleden, sympathisanten die mekaar begrijpen en steunen. Naast de wekelijkse sportieve activiteiten worden daarom nog andere activiteiten aangeboden om mekaar beter te leren kennen in een ongedwongen sfeer: cultuur, infonamiddagen of -avonden met daarnaast ook wandelen, fietstochten, bowlen, dagreizen, etentjes, enzomeer.”

Het bestuur van vzw Kloppend Hart bestaat uit voorzitter Willy Cleenewerk, ondervoorzitter Frank Boone, secretaris-penningmester Liliane Verstraete, grafisch ontwerper Inara Vercruysse, logistieke medewerkers Valerie Grimmonprez en Ann Dequae en bestuursleden Fabienne Collie en Siska Vandamme.

Info: http://www.vzwkloppendhart.be, 0497 41 99 59, 057 44 61 20, vzwkloppendhart@gmail.com. Lid worden, kan door 20 euro te storten op de rekening van de vzw.