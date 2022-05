Klondiker heeft vijf nieuwe bieren, picon én zomerterras: “We willen de bierbeleving in Meulebeke vergroten”

Huisbrouwerij Klondiker viert dit jaar haar eerste lustrum, meteen een officiële erkenning als brouwerij. Voor brouwer Dirk Knockaert en zijn echtgenote Kathleen Verbeke het sein om groots uit te pakken. Met vijf nieuwe biersoorten zitten ze nu aan 20 bieren, als toetje viste Dirk een 110 jaar oud piconrecept op van zijn marraine. Om al dat lekkers te serveren, werd een knus zomerterras aangelegd, ‘de Lochting’.

De ambachtelijke huisbrouwerij Klondiker heeft duidelijk de wind in de zeilen. Dit is vooral te danken aan de enorme scheppingsdrift van brouwer Dirk Knockaert. “Naast het bestaand gamma Klondikerbieren heb ik de voorbije maanden nieuwe smaken ontwikkeld. Op die manier verwelkomen we nu vijf pasgeborenen”, aldus Dirk. “Bruth 6,5° is een blond bier vergist met champagnegist en met een scheutje vers appelsap. Salto 8° is dan een blonde trippel met eigengekweekte Meulebeekse hop. Mut’n 8° is een blonde IPA trippel met Amerikaanse hop, Valerio Infused 8,7° is een bruin bier met een vleugje Caraïbische rum en Yukon 9.6° is een Imperial stout. De Picon Marraine is een recept van mijn marraine uit Roesbrugge. Die lekkere drank blaas ik nu nieuw leven in. De drank is gebotteld in een retro bierfles met beugel.”

We hebben ook onze spijskaart uitgebreid

Grotere hoptuin

Ook de tuin heeft een grondige metamorfose ondergaan. “In de lente van 2021 werden enkele hopplanten aangeplant in de brouwerijtuin. De oogst werd verwerkt in het nieuwe bier trippel Salto. Door het succes van de kweek en het bier werd in de lente 2022 de hoptuin uitgebreid. De bedoeling hiervan is de bierbeleving te vergroten en meer bier te kunnen brouwen met Meulebeekse hop. En wat de hop betreft, we ontvingen onlangs het certificaat dat onze bieren tot stand komen met 50 tot 100 procent Belgische hop. Die logo’s bevinden zich op de etiketten van de diverse bieren.”

“Om het onze bezoekers het zo aangenaam mogelijk te maken hebben we nu een 100m² grote stretchtent geplaatst”, pikt Kathleen Verbeke in. “Zon en schaduw zijn nu aanwezig in onze ‘Lochting’. We hebben ook onze spijskaart uitgebreid met vooral streekgebonden ingrediënten. Op 14 augustus houden we onze jaarlijkse bierfeesten, maar daar berichten we later nog over.”