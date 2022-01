Klokkenluider Mario Danneels: “Tussen prinses Delphine en mij is er een band”

Prinses Delphine Van Saksen-Coburg is niet uit de media weg te slaan. Ze was recent te zien in ‘Dancing with the Stars’ op Play4 en ze vertelde haar persoonlijke verhaal in de driedelige VRT-reeks ‘Delphine: mijn verhaal’. De Brugse journalist Mario Danneels bracht indertijd haar bestaan in de openbaring. “Of ik spijt heb? Nee.”

De eega’s van de drie Leopolds en van Albert I mochten dan berusten in de buitenechtelijke kinderen van hun echtgenoot, Paola weigerde zich lijdzaam neer te leggen bij de halfzus van haar kinderen.

Deze zin uit het boek dat de toen 18-jarige Mario Danneels schreef in 1999, zette ongewild een mediacircus in gang dat tot vandaag nazindert. “Nee, ik had het echt nooit durven denken dat ik na meer dan 20 jaar nog steeds vragen zou krijgen daarover”, aldus Mario. Vandaag woont en werkt de Bruggeling in Ierland. Hij is nog steeds freelance journalist en maakt als correspondent onder meer opiniestukken voor De Standaard en De Morgen, alsook voor de koninklijke vakbladen. Ook voor de Nederlandse media en pakweg de Irish Times schreef hij al stukken. “Ik droomde altijd al van dit land, dus ik ben zeker niet gevlucht of in ballingschap, zoals Franstalige media indertijd beweerden.”

Bagger

Het is maar een fractie van de bagger die Mario indertijd over zich heen kreeg. Toen die befaamde zin in een boek over koningin Paola verscheen, stond het koningshuis en de media in rep en roer.

“Of ik spijt heb? Nee. Ik heb gewoon de waarheid geschreven. Als koning Albert het in 1999 gewoon had toegegeven, dan sprak er vandaag niemand nog over. Als gast van 18 was dat overweldigend: opeens word je opgepikt met een chauffeur om in een programma van Paul De Leeuw te zitten of uitgenodigd om te gaan eten bij Tom Lanoye. Maar veel zaken waren niet prettig. Op straat werd ik vaak uitgescholden. Er deden ook allerlei complottheorieën de ronde. Die kanteling is er uiteindelijk wel gekomen, maar het heeft simpelweg veel te lang geduurd.”

Op reis met de koningin

Mario heeft nog geregeld contact met de prinses. Hij heeft de hele rechtszaak van Delphine Van Saksen-Coburg tegen koning Albert dan ook van dichtbij gevolgd. “Eerlijk, ik was bang dat ze haar rechtszaak niet zou winnen en ik had schrik dat ik daarvoor verantwoordelijk zou zijn. Niemand had gedacht dat ze uiteindelijk niet alleen die titel zou krijgen, maar vooral die erkenning en zelfs een verzoening. Dat was belangrijk voor haar, en ook voor mijn gemoedsrust. (grijnst) Het heeft ongewild ook een band geschept tussen de prinses en mij. We werden allebei gebruikt door de media en om de monarchie aan te vallen.”

Voor mijn nieuwste boek ben ik undercover geweest binnen Scientology

Mario was lang persona non grata aan het paleis. “Dat is veranderd sinds koning Filip op de troon zit. Ik ben al twee keer mee op missie gegaan met koningin Mathilde naar Afrika en ik reisde ook mee op staatsbezoek naar China. En nee, dat onderwerp kwam toen niet ter sprake.”

Undercover

Momenteel schrijft Mario aan een nieuw boek. “Een kleine tien jaar geleden was ik in de Verenigde Staten om verslag uit te brengen van de presidentsverkiezingen. Ik verbleef er toen zo’n drie maanden en om dat verblijf te bekostigen, ging ik op zoek naar lokale onderwerpen voor artikels, van New York tot Los Angeles. Het was in LA dat ik een vrouw ontmoette die 40 jaar in Scientology had gezeten en haar zoon was verloren aan de organisatie. Ik wist er niet veel over, maar het intrigeerde mij. De laatste jaren heb ik steeds meer mensen gesproken daarover, in de VS en in heel Europa.”

Scientology is een veelbesproken geloofsbeweging met strikte regels, die in sommige landen waaronder België wordt bestempeld als een sekte. De bekendste aanhanger is ongetwijfeld Tom Cruise. Het is een bijzonder gesloten gemeenschap. Eerder al brak reportagemaker Louis Theroux er zijn tanden op stuk, omdat criticasters met alle mogelijke middelen de mond gesnoerd worden. “Ik ben daarom ook undercover geweest binnen de organisatie”, aldus Mario. “Ik ben op plaatsen geweest waarvan ik niet dacht dat ik er zou geraken. Ze gaven op een gegeven moment ook aan dat ze on the record wilden praten, maar dan wilden ze eerst alle stukken lezen die ik al gemaakt had. Maar ik wil mijn bronnen beschermen. Een precieze publicatiedatum is er nog niet, maar ik hoop dat het binnenkort kan verschijnen.”

Kaaskroketten

Wat Mario wel zeker weet, is dat hij in Ierland blijft. “Ik heb hier familie en breng intussen het leeuwendeel van mijn volwassen leven hier door. Ik probeer af en toe terug te komen, naar mijn ouders, vrienden en petekind. De afgelopen twee jaar was dat moeilijk. Zeker in 2020 waren ze hier erg streng wat coronamaatregelen betreft. Op een gegeven moment mochten we niet verder dan twee kilometer van ons huis en er werd daar heel streng op toegezien. Sinds maandag zijn er wel heel wat zaken versoepeld. Er wordt enkel nog geacht een mondmasker te dragen in de winkel. Wat ik het meest mis aan België? Terrasjes. Hier is dat geen gewoonte, alleen al door het weer. En die kleine zaken, zoals… kaaskroketten. Maar Ierland is ongelooflijk de moeite. Overal waar je kijkt, heb je fantastische landschappen en weidse vergezichten. En het cliché klopt: Ieren zijn de vriendelijkste mensen van heel Europa. Heel open, met veel humor ook. Nee, ik voel me hier echt thuis.”