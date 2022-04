Klokken Sint-Janskerk jubelen op Pasen acht jaar na verwoestende brand

Op paaszondag 17 april was het dubbel feest aan de Sint-Jan De Doperkerk in Anzegem. Terwijl de paashaas de kinderen trakteerde op paaseitjes vanuit de kerktoren, luidden de grote klokken als nooit tevoren. Het was immers geleden van 16 oktober 2014, de dag van de hevige brand die de klokken het zwijgen oplegde, dat het geklingel nog te horen was.

Het idee ontstond binnen de Kerkfabriek,Sint-Jan Baptiste en Sint-Eligius en werd gerealiseerd met de ondersteuning van het parochiaal team Sint-Vincentius en de gemeente Anzegem.

Het was op donderdag 10 juni 2021 dat de bronzen klokken gewijd werden door priester Daniël Verstraete. Toen de Kerkfabriek op de hoogte werd gebracht door bouwheer Artes dat de klokken opnieuw waren gemonteerd in de toren en opnieuw konden luiden, werd er gezocht naar een geschikt moment om ze te laten klinken. “We kozen voor paaszondag in combinatie met de paaseierenworp”, zegt Thomas Demeulemeester (37), penningmeester Kerkfabriek Sint-Jan Baptist en Sint-Eligius die mee de voorbereidingen behartigde. “Achteraan de kerk is er een deurtje dat toegang geeft tot een trap die naar de toren leidt. De paashaas van dienst zal niet helemaal naar boven gaan, maar zal via het raampje individueel verpakte chocolade-eitjes naar beneden gooien. Elke leeftijdscategorie, van peuters tot en met lagere schoolkinderen, zal de kans krijgen om er te rapen. Jeremie Vaneeckhout, voorzitter van het Centraal Kerkbestuur (CKB), zal het geheel aan elkaar praten.”

80 kilogram eitjes

“De gemeente Anzegem ondersteunde het gebeuren onder meer door een micro, box en nadars te voorzien. Via Pralibel uit Vichte bestelde de paashaas tachtig kilo eitjes. Enkel de bronzen klokken zullen luiden, op de beiaardklokjes is het nog wat wachten doordat deze dienen afgewerkt te worden”, weet Demeulemeester.”

Buiten de drie luidklokken werden er ook nog zes beiaardklokjes gegoten. “De klokken scheurden tijdens de bluswerken doordat het temperatuurverschil zo hoog opliep”, vertelde salesmanager klokkengieterij Eijsbouts Henk van Blooijs. “Tijdens de brand donderden ze op een bepaald moment ook naar beneden. De scheuranalyse wees uit dat het lassen van de klokken niet meer mogelijk was doordat ze te veel beschadigd waren.”

Dat er een kraan aan te pas diende te komen bij het hijswerk ervan, was noodzakelijk gezien het gewicht. De ‘kleine’ klok (toon: la) weegt 443 kilo en heeft een omtrek van 91 cm, de twee andere klokken zijn nog zwaarder: 685 kg met 102,7 cm omtrek (sol) en 940 kg met 116,3 cm omtrek (fa).

Een beetje geschiedenis

Op 16 oktober 2014 stond de beschermde kerk in lichterlaaie door een defect aan de verwarmingsinstallatie. De piste lag lange tijd open om een deel van het geplande nieuwe gemeentehuis op te nemen in de restauratiewerken maar ondertussen werd er beslist dat alle diensten op termijn zullen ondergebracht worden in de oude textielsite Escolys aan de Heirbaan. Momenteel ligt de piste van een binnentuin als invulling van het schip op tafel, maar dit moet nog verder vorm krijgen na een extra stabiliteitsstudie.