Klok van slag en toch klinkt bekende muziek weer uit belfort: “Uurwerk wellicht getroffen door storm”

De Sint ziet en weet alles. Dat bleek andermaal, toen hij het defecte uurwerk in het recent gerestaureerde belfort benoemde voor honderden Ieperlingen. Ook eerder dit jaar rezen problemen met de uurwerken. Hoewel een van de klokken nu stil staat, zijn om het kwartier wel weer de gekende deuntjes te horen na bijna twee jaar afwezigheid.

In Ieper blijft het voor onbepaalde duur 4.38 uur. Of toch aan de oostzijde van het belfort: daar staat het groot uurwerk op de toren stil. Wellicht sinds het fel onweer van 23 oktober, toen de bliksem insloeg in een woning in deelgemeente Elverdinge.

Mede door de correcte tijdsaanduiding van de twee andere uurwerken aan de zuid- en westkant van het belfort, bleef dat defect relatief onopgemerkt. Tot niemand minder dan de Sint vorige week het mankement toonde tijdens zijn speech voor een overvolle Grote Markt.

“Het uurwerk op de halletoren loopt niet juist”, sprak de goedheilig man, waarop talloze kleine en grotere hoofden plots naar boven tuurden. “Daar moet je mee oppassen: de Sint draagt geen horloge. Gelukkig heeft de slimme hoofdpiet de fout op tijd opgemerkt, zodat ik mijn tijdsschema kon aanpassen. Stel je voor dat de Sint te laat zou aangekomen zijn. Wat zouden de Ieperse kindjes verdrietig zijn geweest! Burgemeester, belooft u dat dit tegen volgend jaar opgelost is? Dankuwel.”

Herstelling

Het herstel kan nog even op zich laten wachten. Dat blijkt uit navraag bij de bevoegde schepen Philip Bolle (Vooruit). “Zoiets kan je niet snel regelen via bol.com”, zegt hij. “Het uurwerk werd tijdens de recente restauratie van het belfort piekfijn afgewerkt door een gespecialiseerde firma uit Nederland. Naar aanleiding van dit defect namen we opnieuw contact op met het bedrijf voor nazicht. Wellicht is het geen mechanisch probleem, maar zit er een storing in het automatisch systeem met elektronische instellingen, dat de klokken activeert. We drongen aan, maar verwachten de firma pas hier, wanneer ze in de regio zijn. Die mensen bundelen telkens naburige opdrachten, want ze zijn een van de weinige bedrijven met zulke expertise in huis.”

“Het is niet de eerste keer dat de klokken van het belfort van slag raken”, weet Bolle. “Eerder dit jaar was er mechanisch herstel nodig na een voorjaarsstorm, die een stukje in het radarwerk deed afbreken. Ook voor de restauratie van het belfort is dit al meermaals gebeurd. De grote wijzers zijn op die hoogte onderhevig aan felle wind.”

Restauratie

Maar er is ook goed nieuws over het belfort. “De klokken klinken al een tijdje sinds de restauratie, maar sinds kort speelt de beiaard ook de vertrouwde deuntjes weer automatisch en om het kwartier. Denk maar aan het bekende lied ‘Kere Were Om Reuze Reuze Reuzegom’. Door een ander technisch probleem lieten deze deuntjes wat langer op zich wachten en zijn ze nu voor het eerst opnieuw te horen sinds december 2020.”

Toen begon de restauratie van het belfort en de Lakenhallen. “Intussen is het belfort afgewerkt en na het verwachte herstel van het uurwerk is alles daar helemaal in orde. Nu wordt naarstig verder gewerkt aan het linkerdeel van de Lakenhallen aan de kant van de Grote Markt.”

Ook daar: goed nieuws. “Want timing én budget zitten op schema. Een klein mirakel voor zulke gigantische werken aan werelderfgoed, die normaal duren tot 2030. Dat is mede te danken aan de goede opvolging en het fantastisch werk van de leidende ambtenaar, het bedrijf en studiebureau. Tegen Nieuwjaar moet dat deel van de hallen klaar zijn. Fingers crossed.” (TP)