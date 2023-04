Klok van drie ton wordt uit de toren van de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge gehaald

Een jaar geleden raakte een klok van drie ton los uit de klokkentoren van de Sint-Salvatorskathedraal en viel – gelukkig – slechts één meter naar beneden. Ze bleef liggen op een zware houten balk in de toren. Dinsdagnamiddag startte een gespecialiseerde firma de moeilijke klus om de klok naar beneden te halen.

Op Hemelvaartdag vorig jaar hebben de klokken van de Sint-Salvatorskathedraal niet geluid, toen de Heilig Bloedprocessie door de straten van Brugge trok. Uit veiligheidsoverwegingen. Een klok van drie ton, de tweede zwaarste klok van de kathedraal, was twee maanden eerder – op 24 maart 2022 – losgeraakt en is naar beneden gevallen in de klokkentoren.

Geluk

“Gelukkig slechts één meter”, vertelde Bart Vercauteren, voorzitter van de kerkfabriek, ons toen. “Af en toe gebeurt het wel dat een klok defect raakt. Dan stuur ik onze onderhoudstechnicus naar de klokkentoren.”

“Die man deed het verschot van zijn leven op, toen hij zag dat de klok losgeraakt was en rustte op een zware balk. Het is echt een geluk bij een ongeluk, voor hetzelfde geld was die klok helemaal naar beneden gestort. Sinds de restauratie van de kathedraal, in opdracht van de provincie, is de klokkentoren opengesteld, waardoor bezoekers een adembenemend zicht hebben tot in de nok van de klokkentoren. Het nadeel is natuurlijk dat, als er iets uit die toren valt, het makkelijker volledig tot beneden kan vallen.”

“Er had zich dus een drama kunnen voordoen, maar een zware draagbalk van de dakconstructie heeft die val gebroken en verhinderd dat die klok verder naar beneden donderde”, aldus Bart Vercauteren.

Ingewikkeld

De restauratie van de anderhalve eeuw oude klok, die er hing sinds de grote kathedraalbrand in de 19de eeuw, is een ingewikkeld dossier. Pas een jaar na de feiten is een gespecialiseerde firma gestart met voorzichtig naar beneden halen met een takel. Een secuur en uren durend werk. Aanvankelijk bleek de ketting te kort, waaraan de klok moest gehangen worden….

“De herstelfirma staat voor een zware klus. Een andere klok moet verplaatst worden om doorgang te verlenen aan de kapotte klok. De klok wordt rechtgetrokken, opzij gehesen en wordt daarna 55 meter naar beneden getakeld doorheen het midden van de toren. Er werden twee gaten geboord in de klokwand om de takel aan te bevestigen.”

“Daarna gaat de klok richting Nederland, naar de Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij, waar ze hersteld wordt. Wat de oorzaak is van de gescheurde kroon, is niet bekend. Dit zal onderzocht worden in de klokkengieterij. In ieder geval zal de klok met Pasen nog niet terug zijn. We zullen het klokkengeluid van de Sint-Salvatorskathedraal nog even moeten missen”, zegt Wim Vervaeck, communicatieverantwoordelijke bij het Brugse bisdom.