Klok van 3 ton valt naar beneden in de klokkentoren van de kathedraal in Brugge

Op Hemelvaartdag zullen de klokken van de Sint-Salvatorskathedraal niet luiden, als de Heilig Bloedprocessie door de straten van Brugge trekt. Uit veiligheidsoverwegingen. Een klok van 3 ton is losgeraakt en een meter naar beneden gevallen in de klokkentoren.

Het voorval heeft zich al twee maanden geleden voorgedaan, de klokken zwijgen immers al enkele weken. Bart Vercauteren, de voorzitter van de kerkfabriek, gaf een onderhoudsploeg de opdracht om de klokkentoren te inspecteren, toen de tweede zwaarste klok niet meer luidde.

De werkmannen stelden vast dat de 3 ton wegende klok losgeraakt was, een meter naar beneden gevallen was. Gelukkig bleef ze liggen op een zware draagbalk van de dakconstructie. Daar is ze inmiddels gefixeerd. Veiligheidshalve zwijgen nu ook de andere klokken.

Herstel?

Wanneer de defecte klok hersteld wordt en hoeveel die kluis kost, is nog koffiedik kijken. De Sint-Salvatorskathedraal is een beschermd monument en eigendom van de provincie. “Onze provinciale gebouwendienst buigt zich over dit dossier”, zegt gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu, die bevoegd is voor het provinciaal erfgoed.

Hoe dan ook zullen de klokken van de kathedraal zwijgen voor de ommegang van de Heilig Bloedprocessie. Maar alle andere kerken in de Brugse binnenstad zullen wel hun klokken laten luiden, naar aloude traditie.